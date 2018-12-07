Deri iÅŸÃ§ilerinin asgari Ã¼cret komisyonundan beklentisi yok

UÄŸur ZENGÄ°N

Erman TÜRKMEN

Ä°stanbul

Asgari ücretin pazar torbasÄ±nÄ± doldurmaya yetmediÄŸini dile getiren DERÄ°TEKS iÅŸyeri temsilcileri, 2019 yÄ±lÄ± asgari ücretinin en az 2 bin 500 lira olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan olumlu bir sonuç çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren temsilciler, mücadele etmek gerektiÄŸini vurguladÄ±.

'HÜKÜMETÄ°N DEDÄ°ÄžÄ° OLUYOR'

Dursun YoldaÅŸ (Al Deri Ä°ÅŸyeri Temsilcisi): Asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalÄ±. OturduÄŸumuz semtte kiralar 1250 liradan baÅŸlÄ±yor. Kahvede ufak çay 1.5 lira. YanÄ±na bir de simit eklesen, 3 lira. Ä°ÅŸin içinden çÄ±kamÄ±yorsun, 2 bin 500 lira bile az yani. ama olmayacak çünkü iÅŸçi eÅŸit ÅŸekilde temsil edilmiyor. Sonuçta hükümetin dediÄŸi oluyor.

'YERELLERDEN BAÅžLANMALI'

Özgür Canpolat (Aka Deri Temsilcisi): Kur ve enflasyonun yükseliÅŸiyle beraber alÄ±m gücümüzün yüzde 40 düÅŸtüÄŸünün farkÄ±ndayÄ±z. Pazarda, markette filemizin dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Asgari ücretin vergi dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve bununla beraber net olarak 2 bin 200 lira talebimiz var. Ancak talep etmek yetmiyor. Bunun için yerellerden baÅŸlayarak mücadele etmek gerekiyor.

'TORBA DOLMUYOR'

Hasan Özer (Mader Deri Ä°ÅŸyeri Temsilcisi): Bir doÄŸal gaz faturasÄ± 200 Lira geliyor. Su 100 lira, elektrik 100 lira. 100 lira da telefon faturalarÄ±, 700 de kira ödesek. Okul aidatÄ± var ya da öÄŸrenci masraflarÄ± var. 100 lira götürüyorsun pazara dolmuyor. Türkiye ÅŸartlarÄ±nda asgari ücretin en az 2 bin 500 TL olmasÄ± lazÄ±m.

'BAHANELERÄ°N ARKASINA SAKLANMAMAK GEREK'

Emine Can (CPS Ä°ÅŸyeri Temsilcisi): En az 2 bin 500 lira olmasÄ± gerekiyor. Türkiye’deki yaÅŸam ÅŸartlarÄ± belli. Her ÅŸeye zam geliyor, dolarÄ± avroyu bahane ediyorlar ama bunlara artÄ±k hiç kimse inanmÄ±yor. Bahanelerin arkasÄ±na saklanmak yerine bugün gerçekleri konuÅŸarak bir ücret belirlemek gerekiyor.

Ömer Faruk (Ismaco Temsilcisi): 3 tane çocuÄŸum var. Kira veriyorum, doÄŸal gaz 300 lira geliyor. Elektrik faturasÄ±, su faturasÄ±. 2 bin lira olacak diyorlar. Ben 2 bin 500 lira istiyorum ama toplanÄ±yorlar, hükümet ne derse yine o oluyor.

FABRÄ°KADA ASGARÄ° ÜCRET TARTIÅžMALARI YOÄžUNLAÅžTI

Genç bir metal iÅŸçisi

Kayseri

Merhaba iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±m; Kayseri’de metal iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸan fabrika iÅŸçisiyim. BildiÄŸiniz üzere asgari ücret bu ara gündemimiz. “Asgari ücret ne kadar olmalÄ±?” tartÄ±ÅŸmasÄ± bizim de fabrikamÄ±zda yapÄ±lÄ±yor. Özellikle aralÄ±k ayÄ±na girmemizle birlikte tartÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ± diyebilirim.

Bir bölümünün genç iÅŸçi olduÄŸu 50 civarÄ±nda kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrika da herkesin asgari ücret yorumu, “Çok düÅŸük, yetmiyor” oluyor. Evet, asgari ücret düÅŸüktür. Neye göre düÅŸüktür? Bir iÅŸçi ailesinin günün koÅŸullarÄ±nda insanca yaÅŸayabilmesi için asgari ücretin daha yüksek olmasÄ± gerekir. Evli olmayanlar için ücretler 2 bin civarÄ±yken, gelen zamlar ve çocuklarÄ±n ihtiyaçlarÄ± eklendiÄŸinde 2 bin 500 civarÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

Fabrikada borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸini söyleyen çok iÅŸçi var. Gelen zamlardan artÄ±k ikinci iÅŸi aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Televizyonlarda DÄ°SK’in istediÄŸi asgari ücret 2 bin 800. Hükümetin ise vereceÄŸi ücreti genelde iÅŸçilerin yorumu, “Verse verse 2 bin” olur ÅŸeklinde.

Biz evli olmayan gençler bile 1600 lira ile geçinemezken, evli iki-üç çocuÄŸu olanlar borç bataÄŸÄ±ndan çÄ±kamÄ±yor. Ama gençler 2 bine razÄ± gibi görünüyor. Oysa biz daha fazlasÄ±nÄ± talep etmeliyiz ki, evli ve çocuklu olanlar da daha rahat yaÅŸasÄ±n diye düÅŸünüyorum. Biz birlik olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece de patronlar tarafÄ±ndan sömürülmeye devam edileceÄŸiz.

TeÅŸekkür ederim…

KRÄ°Z VE Ä°ÅžTEN ATMALAR BEKLENTÄ°YÄ° DÜÅžÜRÜYOR

Boydak iÅŸçisi

Kayseri

Son zamanlarda fabrikalarda asgari ücret zammÄ±, tüm Türkiye’nin ilgi odaÄŸÄ± durumunda… Herkesin gözü kulaÄŸÄ± verilecek zamda! Boydak iÅŸçilerinin asgari ücret beklentisinin tam bir rakamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilirim. Büyük çoÄŸunluÄŸun ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± nokta ise, “2 bin altÄ±nda olmaz” ÅŸeklinde. Kimse uçuk rakamlar veremiyor. Daha az bir kesim ise “1850 ile 2 bin arasÄ± olur” diye düÅŸünüyor.

Ama bir grup iÅŸçi arkadaÅŸla sohbetimizi sizlere anlatmak istiyorum. Bizler rakam tartÄ±ÅŸmalarÄ±na girince iÅŸin içinde çÄ±kamÄ±yoruz. ÖrneÄŸin 2 bine yakÄ±n diyenle 2 binin üstü olsun diyenlerin yaÅŸamÄ±nda bir farklÄ±lÄ±k yok. Herkes borçlu. Ama razÄ± olma durumu var. Sebebini ise iÅŸten atmalara ve krizin etkisine baÄŸlÄ±yorum. Tedirginlik hali var. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±ma soruyorum, “4 kiÅŸilik ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 2 bin 100 iken neden beklentiniz açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±nda?” diyorum.

Enflasyon yüzde 23.5 çÄ±karken her ay market alÄ±ÅŸ veriÅŸi yükselirken neden beklentin bu kadar? “Daha fazla vermezler” diyorlar. CumhurbaÅŸkanÄ± maaÅŸÄ±ndaki fazlalÄ±lÄ±ÄŸÄ± konuÅŸtuÄŸumuzda “dünya lideri” olarak bakanda oluyor, “O da abarttÄ±” diyen de… Ama biz iÅŸçiler olarak rakam belirtmektense, temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± rahat karÅŸÄ±layabileceÄŸimiz, bir ÅŸey alÄ±rken ötekini de diÄŸer ay alÄ±rÄ±z demediÄŸimiz bir ücret talep etmeliyiz diye düÅŸünüyorum…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 01:36

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