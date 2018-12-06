Polisin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gencin dosyasÄ±nda 'aklama yarÄ±ÅŸÄ±'

Antepâ€™te polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ekrem Karakanâ€™Ä±n AvukatÄ± BÃ¼lent Duran, delillerin karartÄ±larak mahkemenin polisi aklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Antep’te “dur” ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla polis tarafÄ±ndan öldürülen Lise ÖÄŸrencisi Ekrem Görkem Karakan’Ä±n AvukatÄ± Bülent Duran, yarÄ±n 3’üncü duruÅŸmasÄ± görülecek olan davada emniyetin delilleri kararttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mahkemenin ise polisi aklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Antep’te geçtiÄŸimiz yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi polisin “dur” ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile Polis Hasan Bilki’nin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle aÄŸÄ±r yaralanan ve 14 günlük yaÅŸam mücadelesinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden Ekrem Görkem Karakan’Ä±n (16) ölümüne iliÅŸkin açÄ±lan dosyada, yargÄ± yerinde saydÄ±. Olaydan sonra gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan polis H.B. ise, baÅŸka bir birime atandÄ±.

Davada gelinen süreci Ailenin AvukatÄ± Bülent Duran, MA’ya deÄŸerlendirdi.

'DELÄ°LER KARARTILDI'

SoruÅŸturmanÄ±n ilk aÅŸamasÄ±ndan itibaren emniyetin Karakan’Ä± öldüren polisi haklÄ± çÄ±karmaya yönelik bir kurgu kurduÄŸunu söyleyen Duran, Karakan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra polislerin hastane kayÄ±tlarÄ±na olayÄ±n trafik kazasÄ± ÅŸeklinde geçmesi için çaba harcadÄ±klarÄ±nÄ±, cinayetin olayÄ±n baÅŸÄ±nda trafik kazasÄ±yla kamufle edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Birçok delilin polisler tarafÄ±ndan karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Duran, ÅŸöyle devam etti: “Ä°fadeler arasÄ±ndaki çeliÅŸkileri, olay tutanaklarÄ± ve soruÅŸturma aÅŸamasÄ±ndaki hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± dile getirip, olaya ÅŸahit olanlarÄ±n huzura çaÄŸrÄ±lmasÄ± talebimiz mahkeme tarafÄ±ndan reddedildi. Mahkeme baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan iddia makamÄ± mütalaaya zorlandÄ±. Mahkeme hüküm konusunda polisin lehine bir kanaat oluÅŸturmuÅŸ. Bu kanaatten dolayÄ± bu dosyada bir an önce karar çÄ±karÄ±p, tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±ÄŸÄ±n aklanmasÄ± yönünde bir karar çÄ±karmayÄ± amaçlÄ±yor.”

‘HAKÄ°KATÄ° ORTAYA ÇIKARACAÄžIZ’

SanÄ±k polisin Karakan’a kendileriyle paylaÅŸÄ±lan canlÄ± bomba istihbaratÄ±na dayanarak ateÅŸ ettiÄŸini söylediÄŸini paylaÅŸan Duran, polisin söylediÄŸi istihbari bilginin emniyete 01 Ocak 2018 tarihinde geldiÄŸini söyledi. Duran, “Dosya baÅŸÄ±ndan sonuna kadar çeliÅŸkilerle doludur. Ancak ÅŸu bir gerçek, polis ‘dur’ ihtarÄ± olmadan paralel atÄ±ÅŸ pozisyonunda Karakan’Ä± hedef alarak cinayet iÅŸlemiÅŸtir. Biz her ÅŸeye raÄŸmen hakikati ortaya çÄ±kararak suçlunun en aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ± için mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 17:53

www.evrensel.net