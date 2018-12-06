Gezi'nin birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ eylemi davasÄ±nda mahkemeden ceza kararÄ±

Mahkeme Gezi eylemlerinin birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±lan eyleme katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in yargÄ±lanan 6 kiÅŸiye, 5 yÄ±la varan cezalar verdi.

Gezi eylemlerinin birinci yÄ±l dönümünde yapÄ±lan eylemle ilgili, "ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet", "Görevi yaptÄ±rmamak için direnme" ve "Kasten yaralama" suçlarÄ±ndan 6 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava karara baÄŸlandÄ±. Mahkeme, 10 aydan 5 yÄ±l 8 aya kadar deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ± verdi.

Ä°stanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±nda, yargÄ±lananlarÄ±n ve avukatlarÄ±n son sözleri soruldu. SanÄ±k ve avukatlarÄ±, suçlamalarÄ± reddederek beraat talebinde bulundu.

DosyayÄ± kararÄ± baÄŸlayan mahkeme, Ali Tan Kutluay, Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin'e "ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet" suçlamasÄ±yla ayrÄ± ayrÄ± 10 ay hapis cezasÄ± verdi. Tolga Tezmen, Kemal Ural ve Fatma ÖzdoÄŸan hakkÄ±nda ise, "ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet" suçlamasÄ±yla ayrÄ± ayrÄ± 2 yÄ±l 6 ay hapis verdi.

Ali Tan Kutluay, Kemal Ural ve Tolga Tezmen'e ayrÄ±ca "Görevi yaptÄ±rmamak için direnme" suçundan ayrÄ± ayrÄ± 1 yÄ±l 6 ay 22 gün hapis cezasÄ± verilmesine karar veren mahkeme, Tolga Tezmen'e "Kasten yaralama" suçlamasÄ±yla 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

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