DansÄ±n diliyle kÃ¼ltÃ¼rlerin kardeÅŸliÄŸi

TÃ¼rkiye ve Romanya iliÅŸkilerinin 140. yÄ±lÄ± dans gÃ¶sterisiyle kutlanacak.

Türkiye ve Romanya iliÅŸkilerinin 140. yÄ±lÄ± AtaÅŸehir Belediyesi ve Ä°stanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi iÅŸ birliÄŸiyle hazÄ±rlanan dans gösterisiyle kutlanacak. Mustafa Saffet Kültür Merkezinde yarÄ±n saat 20.30’da baÅŸlayacak dans gösterisinde AtaÅŸehir Belediyesi Halk DanslarÄ± TopluluÄŸu ve Dobruca PÄ±narlarÄ± Folklor TopluluÄŸu sahne alacak.

Köstence Ä°l Kültür Merkezi, “Teodor T. Burada”da faaliyet gösteren Dobruca PÄ±narlarÄ± Folklor TopluluÄŸu gerek Dobruca gerekse Romanya’nÄ±n çeÅŸitli bölgelerinin etno-folklorik özelliklerini taÅŸÄ±yan danslardan oluÅŸan bir gösteri yapacak. Etkinlikte aynÄ± zamanda ulusal ve uluslararasÄ± bir çok etkinlikte ve yarÄ±ÅŸmada yer alÄ±p ödüller kazanan AtaÅŸehir Belediyesi Halk DanslarÄ± TopluluÄŸu da Trabzon yöresi oyunlarÄ±yla yer alacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net