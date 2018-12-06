FotoÄŸraf Jake Cohen'in Twitter hesabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. (https://twitter.com/jacohen15)
Ä°srail takÄ±mÄ±na Ä°stanbul'da Ä±rkÃ§Ä± karÅŸÄ±lama: Arbeit macht frei!
Euroleuge karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Maccabi Tel Aviv takÄ±mÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otele Nazilerin toplama kampÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± slogan asÄ±ldÄ±.
THY Avrupa Liginde DarüÅŸÅŸafaka Tekfen’le karÅŸÄ±laÅŸmak için Ä°stanbul’a gelen Ä°srail temsilcisi Maccabi Tel Aviv takÄ±mÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otelde bir Nazi sloganÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mesaj asÄ±ldÄ±.
Maccabi’nin oyuncularÄ±nda Jake Cohen, odasÄ±nÄ±n aynasÄ±na yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekilde duran Nazi sloganÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸarak duyurdu. Cohen, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla birlikte, “Bunun Ä°stanbul’daki otelimizde neden asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok merak ediyorum. #HatÄ±rlÄ±yoruz” ifadesine yer verdi.
Very curious as to why this sign was posted in our Istanbul hotel. #WeRemember pic.twitter.com/DnuEW3f8Xs— Jake Cohen (@jacohen15) 5 AralÄ±k 2018
Maccabi Tel Aviv takÄ±mÄ± da resmi hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yaparak “yaÅŸananlarÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu” belirtti.
Aynaya yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan nottaki, “Arbecht Macht Frei” cümlesi “ÇalÄ±ÅŸmak özgürleÅŸtirir" anlamÄ±na geliyor. Bu slogan, II. Dünya SavaÅŸÄ±’nda çalÄ±ÅŸma kamplarÄ±nÄ±n sloganÄ±ydÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 17:41