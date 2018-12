Ä°srail takÄ±mÄ±na Ä°stanbul'da Ä±rkÃ§Ä± karÅŸÄ±lama: Arbeit macht frei!

Euroleuge karşılaşması için İstanbul'a gelen Maccabi Tel Aviv takımının kaldığı otele Nazilerin toplama kampında kullandığı slogan asıldı.

THY Avrupa Liginde Darüşşafaka Tekfen’le karşılaşmak için İstanbul’a gelen İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv takımının kaldığı otelde bir Nazi sloganının yazıldığı mesaj asıldı.

Maccabi’nin oyuncularında Jake Cohen, odasının aynasına yapıştırılmış şekilde duran Nazi sloganını Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. Cohen, paylaştığı fotoğrafla birlikte, “Bunun İstanbul’daki otelimizde neden asıldığını çok merak ediyorum. #Hatırlıyoruz” ifadesine yer verdi.

Very curious as to why this sign was posted in our Istanbul hotel. #WeRemember pic.twitter.com/DnuEW3f8Xs