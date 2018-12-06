Gazeteci Hasan Cemal savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdi

Gazeteci Hasan Cemal, 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' iddiasÄ±yla hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdi.

Gazeteci ve P24 BaÄŸÄ±msÄ±z Gazetecilik Platformu Kurucu BaÅŸkanÄ± Hasan Cemal, hakkÄ±nda “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” iddiasÄ±yla açÄ±lan bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdi. Cemal, isimsiz bir ihbar sonucu baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmaya konu edilen yazÄ±sÄ±nÄ±n basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.

Platform24'te yer alan habere göre Hasan Cemal’in Temmuz ayÄ±nda T24’te yayÄ±mlanan “Dikta, Diktatör” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan isimsiz bir ihbar sonucu Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada Ekim ayÄ±nda yetkisizlik kararÄ± verilerek dosya Ä°stanbul’a gönderilmiÅŸti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda avukatÄ± Fikret Ä°lkiz ile birlikte ifade veren Hasan Cemal, iki sayfalÄ±k yazÄ±lÄ± savunmasÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa sundu. Cemal, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde, köÅŸe yazÄ±sÄ±nda yer alan ifadelerin basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n suç teÅŸkil etmediÄŸini belirterek hakkÄ±ndaki suçlamayÄ± reddetti.

SavcÄ±lÄ±k sorgusunda Hasan Cemal’e, Fuat Avni'nin ifadelerini yazÄ±sÄ±nda birden fazla kullanmasÄ± da soruldu. Cemal soruya cevaben, köÅŸe yazÄ±sÄ±ndaki ifadelerle Fuat Avni adlÄ± Twitter hesabÄ±nda kullanÄ±lan ifadeler arasÄ±nda baÄŸ kurulmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu kaydetti.

Avukat Fikret Ä°lkiz ise Türk Ceza Kanununun 299. Maddesi nedeniyle baÅŸlatÄ±lan bir soruÅŸturmadan hareketle FETÖ/PDY örgütü ile iltisak kurulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ceza Muhakemesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade ederek, soruÅŸturmada takipsizlik kararÄ± verilmesini talep etti. (HABER MERKEZÄ°)

Hasan Cemal: TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶neceÄŸim

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 17:27

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