'DoÄŸalgaz boru hattÄ± inÅŸasÄ±, zeytin aÄŸacÄ± kÄ±yÄ±mÄ±na sebep olmamalÄ±!'

Burhaniye'deki BOTAÅž DoÄŸalgaz hattÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapan yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n sÃ¶kÃ¼lmesini protesto etti.

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Edremit Çevre Platformu (EDÇEP), Havran Çevre Platformu (HAVÇEP) üyeleri Balikesir Burhaniye’de BOTAÅž DoÄŸalgaz hattÄ± için yüzlerce yÄ±llÄ±k zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n sökülmesini protesto etti.

Burhaniye’de acele kamulaÅŸtÄ±rma çerçevesinde, önceden uyarÄ±lan tarÄ±m alanlarÄ±nda, çoÄŸu kez zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n ürünü bile üzerinden alÄ±nmadan, aÄŸaçlarÄ±n kesildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada “Tepkilerin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ± önlemek anmacÄ±yla, zeytin aÄŸaçlarÄ± hÄ±zla yakacak oduna dönüÅŸtürülüp ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Evet, sonuçta çiftçiler kamulaÅŸtÄ±rma paralarÄ±nÄ± alÄ±yorlar ama ortak bir varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yok edilmiÅŸ oluyor. Halbuki ÅŸirket yetkilileri iki ay kadar önce ‘GüzergahÄ±mÄ±z; Havran, Burhaniye ve Edremit’te zeytin aÄŸaçlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. AÄŸaçlarÄ±n hepsini önceden iÅŸaretliyoruz. Ekim ve KasÄ±m aylarÄ±nda aÄŸaçlarÄ± sökerek taÅŸÄ±mayÄ± planlÄ±yoruz çünkü bu aÄŸaçlar bizim milli servetimiz’ diye gazetelere demeç veriyorlardÄ±. Oysa hiç de böyle olmadÄ±. Åžimdi hÄ±zla ve acÄ±madan bir zeytin katliamÄ± yapÄ±lÄ±yor. Yine ve bir kez daha, bir sektörün iÅŸini tamamlamasÄ±, bir baÅŸka üretim alanÄ±nÄ±n mahvedilmesine yol açÄ±yor ülkemizde. Bu durum açÄ±kça Zeytin YasasÄ±’nÄ±n ihlali anlamÄ±na gelmektedir” denildi.

BalÄ±kesir ValiliÄŸi, ilgili KaymakamlÄ±klar ile ilgili bakanlÄ±klarÄ±n Burhaniye’deki birimleri ve ihaleyi yapan BOTAÅž yetkililerinin, yüklenici firmaya katliamÄ± durdurmasÄ±nÄ± ihtar etmek zorunda olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi; “UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, doÄŸalgaz iletim hattÄ± inÅŸasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ile bu konu sona ermeyecektir. Ä°letimden sonra daÄŸÄ±tÄ±m süreci baÅŸlayacak ve aynÄ± sorunlar orada da yaÅŸanacaktÄ±r. Zira Havran’Ä±n Büyükdere, Küçükdere, Ä°nönü’sünden sonra, Edremit’te AltÄ±noluk, Akçay, Güre ve Zeytinli’de imarlÄ± alanlar içerisinde yoÄŸun zeytin tarÄ±mÄ± yapÄ±lan yerler vardÄ±r. Burhaniye’de de ÖÄŸretmeler Mahallesi, Ä°skele mahallesi, Pelitköy gibi yerleÅŸimlere doÄŸalgazÄ±n ulaÅŸmasÄ± için yoÄŸun zeytinlik alanlarÄ± aÅŸÄ±lmak zorundadÄ±r..Bu sefer AKSA BalÄ±kesir DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. mi aynÄ± türden bir kÄ±yÄ±m yapacaktÄ±r? EÄŸer bugün önlem alÄ±nmazsa, ilerideki yÄ±llarda Körfez bölgesine doÄŸalgazÄ±n getirilmesi, yok edilen zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n ne kadar yoÄŸun olduÄŸu vurgusuyla anÄ±lacaktÄ±r. IsÄ±nma konusunun, geleneksel tarÄ±mÄ±n yara almasÄ±yla yan yana anÄ±lmasÄ±, hiç de rasyonel deÄŸildir.” (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

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