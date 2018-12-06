6 MayÄ±s anmasÄ±na katÄ±lanlara aÃ§Ä±lan davada beraat kararÄ± verildi

Denizliâ€™de 6 MayÄ±s Denizler anmasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 29 kiÅŸi beraat etti.

Denizli'de 6 MayÄ±s'ta Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan'Ä±n idam ediliÅŸinin yÄ±l dönümünde anma etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p dava açÄ±lan 29 kiÅŸinin davasÄ± Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. DuruÅŸmada tüm sanÄ±klar beraat etti.

6 MayÄ±s 2017 tarihinde Denizli'de, 68 hareketinin önderlerinden Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan için gerçekleÅŸtirilmek istenen anma etkinliÄŸine polis saldÄ±rmÄ±ÅŸ 34 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (Denizli/EVRENSEL)

Denizli'de 6 MayÄ±s'a polis saldÄ±rÄ±sÄ±

www.evrensel.net