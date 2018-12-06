Meksika Devlet BaÅŸkanÄ±: Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile ABDâ€™ye doÄŸru ilerleyen ve Meksikaâ€™ya ulaÅŸan gÃ¶Ã§men konvoyu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Meksika’nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile iliÅŸkilerinin “iyi” olduÄŸunu belirterek, Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak ABD’ye doÄŸru ilerleyen ve Meksika’ya ulaÅŸan göçmen konvoyu ile ilgili muhtemelen yakÄ±nda görüÅŸeceklerini belirtti.

Lopez Obrador, Orta Amerika’dan ABD’ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan ve Meksika’ya varan göçmen konvoyu ile ilgili iki ülkenin, istihdam imkanlarÄ± oluÅŸturmak üzere Orta Amerika için kalkÄ±nma yardÄ±mÄ± konusunda hemfikir olabileceÄŸinden umutlu olduÄŸunu belirterek, böylece kimsenin göç etmek zorunda kalmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Obrador, “Sürekli iletiÅŸim halindeyiz ve iletiÅŸim iyi. Ä°liÅŸkiler iyi. Büyük ihtimalle ilerleyen günlerde özellikle bu konu hakkÄ±nda, göçmen mevzuunda BaÅŸkan Donald Trump ile görüÅŸeceÄŸiz” dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Orta Amerika’dan ABD’ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlar arasÄ±nda 2 bin 300 çocuk bulunduÄŸunu tahmin ediyor. (DIÅž HABERLER)

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