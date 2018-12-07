Ã–rma Tekstil'de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±: 150 iÅŸÃ§i kriz gerekÃ§esiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Esenyurt'taÂ bulunan ve Hak-Ä°ÅŸâ€™e baÄŸlÄ± Ã–z Ä°plik-Ä°ÅŸâ€™in Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ olduÄŸu Ã–rma Tekstil'de 150 iÅŸÃ§i kriz gerekÃ§esiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Eren ERGÄ°NE

Ä°stanbul

Ä°stanbul Esenyurt'ta bulunan ve Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Öz Ä°plik-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Örma Tekstil fabrikasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 150 iÅŸçi kriz gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±. SendikacÄ±larÄ±n iÅŸten atmalara sessiz kalmasÄ±na tepki gösteren iÅŸçiler, “Yeni yÄ±lda ne kadar zam alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorduk iÅŸten atÄ±ldÄ±k borçlarÄ±mÄ±zla baÅŸ baÅŸa kaldÄ±k” dedi. Patronun kendilerine bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, fabrika idaresinin ise kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda yatÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸunu aktardÄ±.

'SENDÄ°KANIN SADECE ADINI DUYUYORUZ!'

Öz Ä°plik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda yetki aldÄ±ÄŸÄ± Örma Tekstil’de iÅŸçilerin çoÄŸunluÄŸu 4 yÄ±ldÄ±r asgari ücrete çalÄ±ÅŸÄ±yor. “SendikanÄ±n sadece adÄ±nÄ± duyuyoruz, iÅŸçi temsilcilerimiz atamayla seçiliyor, en son sendikacÄ±larÄ±, sendika logolu kaÅŸÄ±k daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda gördüm” diyen bir kadÄ±n iÅŸçi, çoÄŸunluÄŸun sendikadan haberdar bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KadÄ±n iÅŸçilerin çok fazla sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “Bir ustamÄ±z var, bir dönem tuvalete gitmemize karÄ±ÅŸÄ±yordu, bölümden biri tuvalete gidince liste tutuyordu, o kiÅŸi gelmeyene kadar bir baÅŸkasÄ± tuvalete gidemiyordu. Biz kadÄ±n iÅŸçiler tepki gösterince kaldÄ±rdÄ±lar biz sorunlarla boÄŸuÅŸurken yanÄ±mÄ±zda sendikacÄ±lar yoktu.”

'FASON ATÖLYELERE GÖTÜRÜLDÜK'

Genel olarak kadÄ±n iÅŸçilerin baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu, sÄ±k sÄ±k bölümlerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini, itiraz edenlerin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçi “Öyle dönemler oldu ki bÄ±rakÄ±n bölüm deÄŸiÅŸtirmeyi Örma Tekstil’e fason çalÄ±ÅŸan farklÄ± ilçelerde bulunan atölyelere bile çalÄ±ÅŸmaya götürüldük. Gitmem diyemiyorsun gitmek zorunlu çünkü” dedi. Günlük 10 saat çalÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸunu fabrikada iÅŸçilerin çoÄŸunluÄŸunun borçlu olduÄŸunu belirten kadÄ±n iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söyledi: “Geçinemiyoruz o yüzden herkes mesaiye kalmak istiyor evden iÅŸe iÅŸten eve gidiyoruz bir tek pazar gününü kendimize, ailemize ayÄ±rabiliyoruz.”

'SENDÄ°KANIN SESÄ° ÇIKMIYOR'

GeçtiÄŸimiz yÄ±l kiÅŸi baÅŸÄ± 4 liralÄ±k yemekler verildiÄŸini, bu nedenle gelen yemeklerin içinde bazen böcek bazen saç çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir baÅŸka iÅŸçi “Ä°dare bizi suçluyordu sizin saçlarÄ±nÄ±z yemeklere düÅŸüyor diyerek azarlÄ±yordu. Toplu halde tepki gösterdik bunun sonucunda yemekler düzeltildi. KiÅŸi baÅŸÄ± 9 lira olan yemekler gelmeye baÅŸladÄ±” dedi. Olup bitenlere sendikanÄ±n sesinin çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan iÅŸçi devam etti: “Sendika deÄŸiÅŸtirmek istedik baÅŸka sendika da örgütlenelim istedik ama patron karÅŸÄ± çÄ±ktÄ± çünkü sendikayla arasÄ± iyi.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 01:36

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