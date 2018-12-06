DireniÅŸteki TOKÄ° iÅŸÃ§ileri sendikalarÄ± ziyaret etti

Ankara'da TOKÄ° iÅŸÃ§ileri sendikalara, meslek Ã¶rgÃ¼tlerine ve siyasi partilere ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ankara Mamak’taki TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için eyleme baÅŸlayan iÅŸçiler, sendikalara, meslek örgütlerine ve siyasi partilere ziyaretler gerçekleÅŸtirdi.

DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB ile görüÅŸecek olan iÅŸçiler, CHP Mamak Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Saadet Partisini de ziyaret etti.

Ä°ÅŸçiler, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±. Bir yÄ±ldÄ±r ücret alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, konkordato ilan eden ana yüklenici firmadan olan alacaklarÄ±nÄ±n da ÅŸirket sahibinin TOKÄ°’den çektiÄŸi avansa sayÄ±lmasÄ± nedeniyle TOKÄ°’den geçmiÅŸe dönük ücretlerini de alamadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. 22 KasÄ±m’dan beri TOKÄ° inÅŸaatÄ±nÄ±n önünde eylem yapan iÅŸçilere polis 2-4 ve 5 AralÄ±k’ta olmak üzere üç kez müdahale etmiÅŸ ve iÅŸçileri gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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