'Hekimler her zaman barÄ±ÅŸÄ± savunur'

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Ä°TO YÃ¶netim Kurulun'un gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± talebiyle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada, mahkeme karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Ä°stanbul Tabip OdasÄ±'nÄ±n 2016 dönemindeki yönetim kurulu ve onur kurulunun görevden alÄ±nmasÄ± ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle açtÄ±ÄŸÄ± davada, mahkeme karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetti.

DHA'dan Özden Atik'in haberine göre, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul Tabip OdasÄ± eski BaÅŸkanÄ± Selçuk Erez'in, 4 Eylül 2016'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "örgüt propagandasÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu'nun görevden alÄ±nmasÄ± talebiyle açtÄ±ÄŸÄ± dava karara baÄŸlandÄ±.

Ä°stanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, davacÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Mehmet Emin Saylan ile davalÄ± Ä°stanbul Tabip OdasÄ± avukatÄ± Oya Meriç EyüpoÄŸlu katÄ±ldÄ±. Hakim, Ä°stanbul Tabip OdasÄ±'ndan yönetim kuruluna iliÅŸkin yazÄ±nÄ±n mahkemeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YazÄ±da 2016'daki yönetim kurulunun ÅŸu anda görev yapmadÄ±ÄŸÄ± ve deÄŸiÅŸtiÄŸi kaydedildi.

DavacÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Saylan, davanÄ±n kabul edilmesini talep etti. Ä°stanbul Tabip OdasÄ± avukatÄ± EyüpoÄŸlu ise "Öncelikle dava açÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Yönetim kurulu ve onur kurulunun, açÄ±klama nedeniyle sessiz kalmasÄ± ve yapmadÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸten dolayÄ± sorumlu tutulmasÄ± düÅŸünülemez. AçÄ±klamayÄ± yapan Selçuk Erez hakkÄ±nda açÄ±lan ceza davasÄ±nda beraat etmiÅŸtir. SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur. Tabiplerin böyle bir konuda açÄ±klama yapmamasÄ± da, sessiz kalmasÄ± da düÅŸünülemez. Toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±, hekimliÄŸin abc'sidir. Bu kapsamda yapÄ±lan açÄ±klamalar nedeniyle sorumluluk doÄŸmamasÄ± gerekir. AyrÄ±ca davanÄ±n esastan reddini talep ediyoruz. 'Yönetim kurulunun deÄŸiÅŸmesi gerekçe gösterilerek karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na' ÅŸeklinde karar verilmemesini istiyoruz. Zira emsal nitelikte baÅŸka tabip odalarÄ±na, eczacÄ± odalarÄ±na, diÅŸ odalarÄ±na açÄ±lan davalar vardÄ±r. Sizin vereceÄŸiniz karar onlara da emsal olacaktÄ±r" dedi. Mahkeme, gerekçesini daha sonra açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek açÄ±lan dava hakkÄ±nda karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetti.

'HEKÄ°MLER HER ZAMAN BARIÅžI SAVUNURLAR'

DuruÅŸma sonrasÄ±nda adliye koridorunda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yapan Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Genel Sekreteri Osman Öztürk, "Bu dava, o dönemin Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Selçuk Erez'in barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± söylemleri nedeniyle SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DavanÄ±n reddine karar verildi. Hekimler ve hekim örgütleri her zaman barÄ±ÅŸÄ± savunurlar. Biz ondan önce savunduk, ondan sonra da savunduk. Bundan sonra da barÄ±ÅŸÄ± savunmaya devam edeceÄŸiz" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 16:48

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