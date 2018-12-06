KKTC'de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ 4 can aldÄ±

KKTCâ€™de 4 can alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar 4 kiÅŸinin ölümüne neden oldu.

KKTC'de iki gündür etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. Birçok otel, ev ve iÅŸ yerini su bastÄ±; Girne ile LefkoÅŸa arasÄ±ndaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±. BazÄ± bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi.

Selin en çok etkili olduÄŸu Girne Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± Lapta Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa AktuÄŸ, "Evlerinde mahsur kalanlar var" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Girne KaymakamÄ± Sinan GüneÅŸ de bazÄ± otellerde mahsur kalan turistlerin güvenli bölgelere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸbakan Tufan Erhürman’a incelemelerde eÅŸlik eden BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Özersay da, "YÄ±llarca alt yapÄ±ya önem verilmedi. Åžimdi ülke olarak faturasÄ±nÄ± ödüyoruz" dedi.

Ölenlerin isimleri ÅŸöyle; Gaye Soyutok (18), Günay KandaÄŸ (18), Tolgay Bekci (21 ) ve Ahmet KÄ±lÄ±ç (23).

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak ÅŸu duyuruda bulundu: "Sel-su baskÄ±nÄ± olmasÄ± halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanÄ±lmamasÄ±, elektrik ÅŸalterlerinin derhal kapatÄ±lmasÄ± gerekiyor. VatandaÅŸlarÄ±n, zorunlu olmadÄ±kça evlerden ayrÄ±lmamasÄ±, gerekmedikçe trafiÄŸe çÄ±kÄ±lmamasÄ±; trafiÄŸe çÄ±kÄ±lmasÄ± halinde trafikte araçlarÄ± ile risk teÅŸkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor.” (DHA)

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