Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA
Sosyal medyadan alınan 60 yaşındaki kadın serbest bırakıldı
06 Aralık 2018 20:41
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 60 yaşındaki kadın, çıkarıldığı mahkemece “Adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Konak'ta bulunan Kadifekale semtinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 60 yaşındaki Necah Berge, çıkarıldığı mahkemece “Adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Semtine sabah saatlerinde yapılan ev operasyonunda Necah Berge adlı 60 yaşındaki kadın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Berge'nin TEM Şube Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet’teki ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı savcılıkla “Adli kontrol” şartıyla mahkemeye sevk edildi. Berge, çıkarıldığı mahkemece "Adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. (İzmir/MA)Son Düzenlenme Tarihi: 06 Aralık 2018 20:43
www.evrensel.net