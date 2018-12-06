60 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±na sosyal medyadan gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmir Konak'ta sabah saatlerinde yapÄ±lan operasyonda 60 yaÅŸÄ±ndaki Necah Berge adlÄ± bir kadÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Konak'ta bulunan Kadifekale semtinde sabah saatlerinde yapÄ±lan operasyonda 60 yaÅŸÄ±ndaki Necah Berge, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Semtine sabah saatlerinde yapÄ±lan ev operasyonunda Necah Berge adlÄ± 60 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n sosyal medya operasyonu adÄ± altÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°sveç'ten 6 ay önce oturum alamayÄ±p Türkiye'ye geri gelmek zorunda kalan Necah Berge kÄ±z kardeÅŸi Nebiha Demir'in evinde kaldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Berge'nin kaldÄ±ÄŸÄ± evde bulunan çok sayÄ±da elektronik cihaza da el konuldu. Berge'nin TEM Åžube Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü. Sabah saatlerinde polisin kafalarÄ±na silah dayayarak kÄ±z kardeÅŸini gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nebiha Demir, ÅŸunlarÄ± söyledi: Ne olduÄŸunu anlamadÄ±k polis gelip kafamÄ±za silah dayadÄ±. Ablam ÅŸeker hastasÄ±dÄ±r. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bir gözünde görme problemi çekiyor. AblamÄ±n gözünden ameliyat olmasÄ± gerekiyor. Ameliyat olmasa gözünü kaybedebilir.

Öte yandan Berge Emniyet'teki ifadesinin ardÄ±ndan Adliyeye sevk edildi. (Ä°zmir/MA)

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