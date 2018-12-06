SaÄŸlÄ±kta yeni dÃ¼zenleme Anayasa Mahkemesine gidiyor

SaÄŸlÄ±kta yeni dÃ¼zenlemeye muhalefet ve doktorlar tepkili. CHP ise dÃ¼zenlemeyi Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±yacak.

OHAL’de ihraç edilen ya da güvenlik soruÅŸturmasÄ±na takÄ±lan doktorlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±na kÄ±sÄ±tlama getiren saÄŸlÄ±kta yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe muhalefet ve doktorlar tepkili. CHP ise düzenlemeye karÅŸÄ± Anayasa Mahkemesine gidecek.

Deutsche Welle Türkçe’den Hilal Köylü’nün haberine göre Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, sadece doktorlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±na kÄ±sÄ±tlama getiren hükmün deÄŸil, yasadaki diÄŸer hükümlerin de kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. AdÄ±yaman, “Hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± engelleyen, meslek örgütünün yetkilerini ortadan kaldÄ±ran, akademik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ihlal eden ve saÄŸlÄ±k hizmetlerinin niteliÄŸini olumsuz etkileyen düzenlemenin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için gerekli her türlü çabayÄ± sürdüreceÄŸiz” dedi.

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Ankara EÅŸ BaÅŸkanÄ± Hüsnü YÄ±ldÄ±rÄ±m da “Varsa bir suçlarÄ± kanun önünde ortaya koyun. Neden doktorlarÄ± mesleklerinden ediyorsunuz. Bir de 450 gün gibi bir sÄ±nÄ±rlama getiriyorsunuz” diye sorarak, doktorlarÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kÄ±sÄ±tlama koymayÄ± insan hakkÄ± ihlali olarak niteledi.

CHP, AYM’YE GÄ°DÄ°YOR

SaÄŸlÄ±kla ilgili düzenlemeye baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, tÄ±p fakültelerinden yeni mezunlar için öngörülen ‘mecburi hizmet’in büyük bir hak ihlaline neden olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. “Devlet, güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ± gerekçe gösterip kendisinin istihdam etmediÄŸi genç doktorlarÄ± 450 gün boyunca kimsenin istihdam edemeyeceÄŸini öngörüyor” diye konuÅŸan Åžeker, bu yapÄ±lanÄ±n insan hakkÄ± ve bilim hakkÄ± ihlali olduÄŸuna vurgu yaparak, yasanÄ±n iptali için Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

'HAKLARIMIZ Ä°HLAL EDÄ°LÄ°YOR'

Geçen yÄ±l tÄ±p fakültesinden mezun olan Doktor Murat, mecburi hizmet uygulamasÄ± kapsamÄ±nda atanmayÄ± beklerken güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemediÄŸini söylüyor. Düzenlemeyle doktorlarÄ±n özel hastanede çalÄ±ÅŸabileceÄŸinin söylenmesini de tamamen mantÄ±ksÄ±z olarak deÄŸerlendiren Doktor Murat, “Özel hastane neden yeni mezun doktorlarla çalÄ±ÅŸsÄ±n. Ki bizimle çalÄ±ÅŸmak istemiyorlar. Benim tÄ±p fakültesinde uzmanlÄ±k kariyeri yapma ÅŸansÄ±m da elimden alÄ±nÄ±yor” dedi. Doktor AdayÄ± Mahmut da devlet hastanelerine atamasÄ±nÄ±n güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle engellenmesini hak ihlali olarak tanÄ±mlayarak “UzmanlÄ±k için eÄŸitim hakkÄ±m da elimden alÄ±nÄ±yor. 450 günlük çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ± da çok mantÄ±ksÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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