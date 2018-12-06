Kulp'ta 6 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Kuran kursu yangÄ±nÄ±nda yeni bilirkiÅŸi raporu

DiyarbakÄ±r Kulp'ta MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k Kuran kursunda 2015 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan ve 6 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±nla ilgili yeni bilirkiÅŸi raporunda mÃ¼ftÃ¼ asli kusurlu bulundu.

Kulp’ta 2015 yÄ±lÄ±nda 6 çocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Kuran kursu yangÄ±nÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan yeni bilirkiÅŸi raporunda, dönemin Ä°lçe Müftüsü Selahattin Özçelik asli, kurs öÄŸreticisi sanÄ±k Faruk IÅŸÄ±k ise tali kusurlu bulundu.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Kulp ilçesine baÄŸlÄ± KaraaÄŸaç köyündeki Kulp MüftülüÄŸüne baÄŸlÄ± yatÄ±lÄ± Kuran kursunda 1 AralÄ±k 2015 tarihinde saat 02.00- 02.15 arasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nda Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Åžahin Kahraman ve Sabahattin Altun isimli 6 çocuk yanarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Olay ile ilgili açÄ±lan davada, yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Kuran Kursu ÖÄŸreticisi Faruk IÅŸÄ±k ve Köy MuhtarÄ± Özcan Ceylan hakkÄ±nda “Görevi kötüye kullanma” ve “Taksirle birden fazla insanÄ±n ölümüne ve yaralanmasÄ±na neden olma” suçlarÄ±ndan 3’er yÄ±ldan 18 yÄ±l 6’ÅŸar aya kadar hapis istemiyle DiyarbakÄ±r 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kuran kursu binasÄ±nÄ± inÅŸa eden Köy MuhtarlÄ±ÄŸÄ± Ä°htiyar Heyetinde yer alan Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya’nÄ±n ise “Taksirle birden fazla insanÄ±n ölümüne ve yaralanmasÄ±na neden olma” suçundan 2’ÅŸer yÄ±ldan 15’er yÄ±la kadar hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

Kur'an kursu yangÄ±nÄ±: 6 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼m sebebi ihmaller zinciri

Ä°mar Kanunu’na aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde kaçak yapÄ±lan, elektrik tesisatÄ± kaçak olan ve sayacÄ± olmayan kurs binasÄ± için olur veren ve kursun yatÄ±lÄ± olmasÄ± için Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuran Kulp MüftülüÄŸü, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ve diÄŸer sorumlular hakkÄ±nda ise herhangi bir dava halen açÄ±lmadÄ±.

YangÄ±nÄ±n üzerinden 6 ay geçtikten sonra, dava dosyasÄ±na ise 3 yÄ±l sonra giren ilk bilirkiÅŸi raporunda, ihlaller ortaya konuldu. BilirkiÅŸi raporuna göre, ihtiyar heyetinin yangÄ±nda 2’nci derece tali kusurlu olduklarÄ±nÄ± belirten savcÄ±, KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n 4 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma izni vermemesi kararÄ±na Gaziantep Bölge Ä°dare Mahkemesinde itiraz etti. Ä°dare Mahkemesi, 29 KasÄ±m 2016 tarihli kararÄ±nda KaymakamlÄ±k kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak, 4 ÅŸüpheli hakkÄ±nda kesin olarak soruÅŸturma izni verdi.

Mezopotamya AjansÄ±nda yer alan habere göre avukatlarÄ±n hazÄ±rlanan ilk rapora yaptÄ±klarÄ± itirazÄ± deÄŸerlendiren DiyarbakÄ±r 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkiÅŸi raporunun hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± istedi.

Diyanet ailelere tazminatÄ± Ã¶demedi

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°: MÜFTÜ SALAHATTÄ°N ÖZÇELÄ°K ASLÄ° KUSURLU

Raporda, yangÄ±nÄ±n çocuklarÄ±n üÅŸümesinler diye yatmadan önce yaktÄ±klarÄ± düzenli olmayan elektrik tesisatÄ±na baÄŸlÄ± UFO isimli Ä±sÄ±tÄ±cÄ±dan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BinanÄ±n elektrik döÅŸemesindeki özensizliÄŸe dikkat çekilen raporda, elektrik panosunda elektrik sayacÄ±nÄ±n, sayaç aboneliÄŸinin, kaçak akÄ±m rölesi ve yangÄ±n koruma rölesinin bulunmamasÄ±nÄ±n Elektrik PiyasasÄ± Tüketici Hizmetleri YönetmeliÄŸi’ne göre bina sorumlusu olarak Kulp MüftülüÄŸü sorumlu bulundu. Binada 2011 yÄ±lÄ±ndan beri Kuran kursu faaliyetinde olmasÄ±na raÄŸmen yangÄ±ndan korumaya yönelik herhangi bir önlemin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± raporda, bina sorumlusu olarak dönemin Kulp Müftüsü Özçelik sorumlu tutuldu. Yine binada Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±na yönelik gerekli önlemlerin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, gerekli araç ve gereçlerle donatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kurs yöneticisi olarak atadÄ±ÄŸÄ± sanÄ±k Faruk IÅŸÄ±k’Ä± iÅŸ güvenliÄŸi konularÄ±nda eÄŸitmediÄŸi ve yurt binasÄ±nÄ±n denetim mekanizmasÄ±nÄ± oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan raporda, Kulp MüftülüÄŸü sorumluluÄŸu ve kusuru tespit edildi.

Ä°lk bilirkiÅŸi raporunda sorumlu ve kusurlu bulunan sanÄ±k Faruk IÅŸÄ±k ise hazÄ±rlanan yeni bilirkiÅŸi raporunda da yönetici olarak kurs binasÄ±nda iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸine yönelik önlemleri almadÄ±ÄŸÄ±, olasÄ± tehlikelerden kaynaklanacak riskler konusunda herhangi bir çalÄ±ÅŸmasÄ± görülmediÄŸi için sorumlu ve kusurlu bulundu.

6 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Kuran kursunda Ã¶ÄŸreticiye yakalama kararÄ±

SORUMLULAR BELLÄ°

BilirkiÅŸi heyeti hukuki deÄŸerlendirme ve nitelendirmeyi mahkemenin takdirine bÄ±rakarak, raporda Kulp Ä°lçe Müftüsü Selahattin Özçelik’in yangÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi binanÄ±n sorumlusu olarak asli kusurlu, Kuran kursunun Yöneticisi ve ÖÄŸreticisi Faruk IÅŸÄ±k’Ä±n tali kusurlu olduÄŸu ifade edildi.

Olayda baÅŸka kiÅŸi ya da kurumlara kusur verilemeyeceÄŸinin belirten bilirkiÅŸi heyeti, daha önce hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda yer alan “KaraaÄŸaç köyü muhtarlÄ±k ihtiyar heyetinin kusurlu bulunmasÄ±” ve “Elektrik tesisatÄ±nÄ± yapan ÅŸahÄ±s veya firmanÄ±n kusurlu bulunmasÄ±” ifadelerine katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Diyanet, Kuran kursunda Ã¶len Ã§ocuk iÃ§in tazminat Ã¶deyecek

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