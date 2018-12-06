Malatya'da 'ulaÅŸÄ±m' eylemi

Malatya'da mahallelerine minibÃ¼s gelmediÄŸi iÃ§in maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen yurttaÅŸlar, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±.

Malatya'da mahallelerine minibüs gelmediÄŸi için maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± söyleyen yurttaÅŸlar, BüyükÅŸehir Belediyesi önünde eylem yaptÄ±.

DHA'dan Taha Ayhan'Ä±n haberine göre, YÄ±ldÄ±ztepe Mahallesi'nde oturan bir grup vatandaÅŸ, minibüslerin mahallenin içine giremediÄŸini ve yürümek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, BüyükÅŸehir Belediyesi önünde eylem yaptÄ±. MaÄŸdur olduÄŸunu belirten yurttaÅŸlar adÄ±na konuÅŸan mahalle muhtarÄ± Bayram AlÄ±ÅŸÄ±k, konuyu daha önce defalarca yetkililere ilettiklerini ancak bir çözüm bulunmadÄ±ÄŸÄ± için eylem yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Daha önce minibüslerin mahallenin içinden geçtiÄŸini ancak çevre yolu düzenlemesinden sonra tali yollarÄ±n iptal edilmesiyle bu uygulamanÄ±n sona erdirildiÄŸini belirten AlÄ±ÅŸÄ±k, "Yolda inen ve evlerine yürümek zorunda kalan insanlarÄ±mÄ±z kazayla burun buruna kalÄ±yor. Daha önce 3 vatandaÅŸÄ±mÄ±z bu sebepten dolayÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, çok kiÅŸi de yaralandÄ±" dedi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seçilen heyet BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile görüÅŸtü. Mahalle muhtarÄ± AlÄ±ÅŸÄ±k, tek isteklerinin biran önce maÄŸduriyetlerinin giderilmesi olduÄŸunu kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 17:16

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