Ankara'da belediye otobÃ¼sÃ¼ yayalara Ã§arptÄ±: 2 yaralÄ±

Ankara'da KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±nda belediye otobÃ¼sÃ¼ yayalara Ã§arptÄ±. Kazada, karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§en 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ankara'da KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±nda belediye otobüsü freninin boÅŸalmasÄ± sonucu kontrolden çÄ±karak yayalara çarptÄ±. Kazada karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçen 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

Ankara'nÄ±n en yoÄŸun yaya ve araç trafiÄŸinin olduÄŸu KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±'nda plakasÄ± henüz belirlenemeyen, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait otobüs bugün saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, freninin boÅŸalmasÄ± sonucu kontrolden çÄ±karak yayalara çarptÄ±. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. YaralÄ±lar, çevredekiler ve olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

KazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi alanÄ±n bir bölümü polis tarafÄ±ndan yayalara kapatÄ±lÄ±rken araç trafiÄŸi sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Olay yerinden ilk görüntüler ÅŸöyle:

FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 16:17

www.evrensel.net