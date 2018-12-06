Ankara'da belediye otobÃ¼sÃ¼ yayalara Ã§arptÄ±: 2 yaralÄ±

FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

Ankara'da belediye otobÃ¼sÃ¼ yayalara Ã§arptÄ±: 2 yaralÄ±

    • 06 AralÄ±k 2018 16:11

    Ankara'da KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±nda belediye otobÃ¼sÃ¼ yayalara Ã§arptÄ±. Kazada, karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§en 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Ankara'da KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±nda belediye otobüsü freninin boÅŸalmasÄ± sonucu kontrolden çÄ±karak yayalara çarptÄ±. Kazada karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçen 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

    Ankara'nÄ±n en yoÄŸun yaya ve araç trafiÄŸinin olduÄŸu KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±'nda plakasÄ± henüz belirlenemeyen, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait otobüs bugün saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, freninin boÅŸalmasÄ± sonucu kontrolden çÄ±karak yayalara çarptÄ±. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. YaralÄ±lar, çevredekiler ve olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

    KazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi alanÄ±n bir bölümü polis tarafÄ±ndan yayalara kapatÄ±lÄ±rken araç trafiÄŸi sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

    Olay yerinden ilk görüntüler ÅŸöyle:

    FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

    FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

    FotoÄŸraf: Birkan Bulut/Evrensel

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 16:17
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