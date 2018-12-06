Emek ve meslek Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan kurulan Kriz KarÅŸÄ±tÄ± Platform yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla asgari Ã¼cretin net 2800 olmasÄ±nÄ± talep etti.

Emek meslek örgütleri tarafÄ±ndan kurulan Kriz KarÅŸÄ±tÄ± Platform, "Krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz, emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak için omuz omuza” sloganÄ±yla yürüttüÄŸü kampanya çerçevesinde asgari ücrete iliÅŸkin Tophane'de bulunan Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸü önünde açÄ±klama gerçekleÅŸtirdi. "Tüm ücretlere en az gerçek enflasyon oranÄ±nda zam, asgari ücret 2800 net" pankartÄ± açan kitle "Krizin bedelini biz ödemeyeceÄŸiz", "Ä°nsanca yaÅŸanabilir bir ücret", "Tüm ücretlere en az gerçek enflasyon oranÄ±nda zam" dövizleri taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k "Ä°nsanca yaÅŸamak istiyoruz", "Krizin bedeli patronlara", "Asgari ücret 2800 net" sloganlarÄ± atan kitle asgari ücretin net 2800 olmasÄ±nÄ± talep etti.

'ASGARÄ° ÜCRETLÄ°LER TÜRKÄ°YE Ä°Åž GÜCÜNÜN YÜZDE 65'Ä°NÄ° OLUÅžTURUYOR'

Platform adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± DÄ°SK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber SaygÄ±lÄ± okudu. Asgari ücretin net 2800 TL olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan SaygÄ±lÄ±, "Milyonlarca, iÅŸçinin gözü kulaÄŸÄ± bugün baÅŸlayan asgari ücret görüÅŸmelerinde. 16 milyondan fazla iÅŸçinin ve onlarÄ±n ailelerinin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± ilgilendiren 2019 yÄ±lÄ± asgari ücreti, bugün baÅŸlayan toplantÄ±larÄ±n neticesinde belirlenecek. Asgari ücret civarÄ±nda ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, Türkiye iÅŸ gücünün neredeyse yüzde 65'ini oluÅŸturmaktadÄ±r. AyrÄ±ca asgari ücretteki artÄ±ÅŸ diÄŸer ücretleri de yukarÄ± çekmektedir" dedi.

'HER ÅžEYE ZAM GELÄ°YOR AMA AY SONU BÄ°R TÜRLÜ GELMÄ°YOR'

"Türkiye bir asgari ücretliler ülkesidir" diyen SaygÄ±lÄ±, "KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarla birlikte toplam iÅŸ gücünün 16 milyon olduÄŸu ülkemizde 10 milyon kiÅŸi, asgari ücret civarÄ±nda çalÄ±ÅŸmakta; önemli bir kÄ±smÄ± ise asgari ücretin dahi altÄ±nda bir ücretle çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bu ay sonunda belirlenecek olan 2019 yÄ±lÄ± asgari ücreti, ekonomik kriz nedeniyle büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Ä°ÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye zam gelmekte, ancak ay sonu bir türlü gelmemektedir. Krizle birlikte sÄ±çrayan enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen asgari ücret, domateste yüzde 53, yumurtada yüzde 38 gerilemiÅŸtir. DoÄŸalgazdan elektriÄŸe faturalar kabarmakta, borçlarÄ±mÄ±z da her geçen gün artmaktadÄ±r" diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul Åžubeler Platformu: SÄ±nÄ±fÄ±n birliÄŸi ve ortak mÃ¼cadele ÅŸart

FotoÄŸraf: Evrensel

"ÜCRETLER EN AZ GERÇEK ENFLASYON ORANINDA ARTMALI"

SaygÄ±lÄ± taleplerini son olarak ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: "Asgari ücret tespitinde geçim koÅŸullarÄ± ve milli gelir artÄ±ÅŸÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret yÄ±llÄ±k olarak hesaplamalÄ±, tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda korunmalÄ±, milli gelir artÄ±ÅŸÄ±ndan yararlanmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸçiler, emekçiler krize karÅŸÄ± korunmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret net 2800 TL olmalÄ±dÄ±r. Tüm ücretler en az gerçek enflasyon oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r."

Ä°MZA KAMPANYASI BAÅžLATILACAK

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugünden sonra Türkiye'nin tüm illerinde emekçilerin asgari ücretle ilgili taleplerine sahip çÄ±kmak için bir imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± ve mahalle mahalle, sokak sokak bu kampanyanÄ±n büyütüleceÄŸi kamuoyuna duyuruldu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

DÄ°SK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber SaygÄ±lÄ± | FotoÄŸraf: Evrensel

Asgari Ã¼cret 2019'da kaÃ§ lira olacak?

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