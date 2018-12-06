ParalarÄ±nÄ± alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri Ã§atÄ± ve vincin tepesine Ã§Ä±ktÄ±

Denizli'de toplu konut inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, 3 aydÄ±r paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek 18 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± ile vincin tepesine Ã§Ä±ktÄ±.

Denizli'de toplu konut inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan bazÄ± iÅŸçiler, 3 aydÄ±r paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle 18 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ± ile yüksekliÄŸi 50 metre olan vincin tepesine çÄ±karak intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Polis, eylemlerini sürdüren iÅŸçileri ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

â€‹DHA'dan Ramazan Çetin'in haberine göre olay, bugün saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ki firmanÄ±n ortak yürüttüÄŸü toplu konut projesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden bazÄ±larÄ±, 3 aydÄ±r paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle, 18 katlÄ± bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±na ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çÄ±ktÄ±. Ä°ntihar edeceklerini söyleyen iÅŸçileri gören mesai arkadaÅŸlarÄ±, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, binaya girerek, iÅŸçileri ikna etmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

SoÄŸuk ve yaÄŸmurlu bir havanÄ±n hakim olan kentte, iÅŸçilerin eylemi sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Ramazan Çetin/DHA

www.evrensel.net