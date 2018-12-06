Tahliye olan Ã–zgÃ¼r Karabulut dava sÃ¼recini anlatÄ±yor

3. HavalimanÄ± eylemleri nedeniyle baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan ve dün görülen duruÅŸmada tahliye edilen Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BBaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut Evrensel Web TV'ye konuk oluyor. Özgür Karabulut ile havalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, dava sürecini ve cezaevi günlerini konuÅŸuyoruz. (EVRENSEL WEB TV)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in tahliye kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 16:58

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