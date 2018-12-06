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FotoÄŸraf: Hudson Institute
TÃ¼rkiye ABD toplantÄ±sÄ± yarÄ±n Ankara'da
06 AralÄ±k 2018 15:15
TÃ¼rkiye ile ABD'nin Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±sÄ± yarÄ±n Ankara'da yapÄ±lacak. ToplantÄ±ya ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey katÄ±lacak.
Türkiye ile ABD'nin Suriye ÇalÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±larÄ±nÄ±n üçüncüsü yarÄ±n Ankara'da yapÄ±lacak. ToplantÄ±ya Washington adÄ±na Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey katÄ±lacak.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 5-14 AralÄ±k'ta Türkiye ve Ürdün'de yapacaÄŸÄ± ziyaretlerde Suriye konusunda temaslarda bulunacak. (HABER MERKEZÄ°)
ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Jeffrey TÃ¼rkiye'ye geliyor
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