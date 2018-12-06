Antepli emekÃ§iler, krize karÅŸÄ± yapÄ±lacak miting iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

KESK Antep Åžubeler Platformu, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilere fatura edilmek istenmesine tepki gÃ¶sterdi.

KESK Antep Åžubeler Platformu, krizin yükünün iÅŸçi ve emekçilere fatura edilmek istenmesine tepki gösterdi. YeÅŸilsu ParkÄ±’nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtiren KESK üyeleri, yoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe, güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± 15 AralÄ±k’ta Adana’da düzenlenecek bölge mitingine çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

AçÄ±klamaya KESK ve EÄŸitim Sen MYK üyeleri ile SES Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, DÄ°SK ve TÜMTÄ°S yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri de katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ± KESK MYK üyesi Elif Çuhadar yaptÄ±. Çuhadar ekonomik krizin halka yansÄ±malarÄ±na vurgu yaptÄ±.

‘ASGARÄ° ÜCRET GÖRÜÅžMELERÄ°NÄ°N TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ’

Ä°ktidarÄ±n ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± halka yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çuhadar, bunun karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸyerlerinde emekçilerin talepleri üzerinden yürütülecek olan mücadelenin sendikalarÄ±n temel görevi olduÄŸunu söyledi. Bugün baÅŸlayan asgari ücret görüÅŸmelerine de deÄŸinen Çuhadar “Ä°ktidarÄ±n, asgari ücret zammÄ±nÄ± düÅŸük bir seviyede tutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ±, kamu emekçilerinin de bu sürece müdahale etmesi gerektiÄŸini, asgari ücret görüÅŸmelerinin de tarafÄ± olduÄŸumuzu ve bu mücadelenin takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan ilan ediyoruz” dedi.

Ä°ÅŸçi sendikalarÄ± ve kamu emekçileri sendikalarÄ±yla tüm emekçilerin ortak talepleri bulunduÄŸunu söyleyen Çuhadar “Bu talepler ÅŸunlardÄ±r; iÅŸten atmalarÄ±n tamamÄ± yasaklanmalÄ±dÄ±r, iÅŸsizlik fonunda biriktirilen para sermayeye aktarÄ±lmamalÄ± iÅŸçilere emekçilere ödenmelidir, özellikle zorunlu tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nmalÄ±dÄ±r, vergi dilimleri adaletli bir ÅŸekilde sabitlenmelidir ve iÅŸ güvencemiz saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Ülkenin dÄ±ÅŸarÄ±ya olan borcunun 460 milyar dolar olduÄŸunu dile getiren Çuhadar “Bütün sermaye gruplarÄ± duysun, bizler bu borcu da krizin faturasÄ±nÄ± da ödemeyeceÄŸiz” diyerek sözlerini sonlandÄ±rdÄ±. (Antep/EVRENSEL)

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