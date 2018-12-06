Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi davasÄ±nda tahliye yok

Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi Gazetesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda tahliye Ã§Ä±kmadÄ±.

KapatÄ±lan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesinin 5’i tutuklu 14 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandasÄ± yapmak’, ‘terör örgütlerinin yayÄ±nlarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±nlamak’ suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 21 Åžubat’a ertelendi.

TMSF’ye devredildikten sonra kapatÄ±lan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± 14 gazetecinin yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± görüldü. Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda tutuklu sanÄ±klar Ä°shak Yasul, Mehmet Ali Çelebi, Ä°hsan YaÅŸar, Hicran Ürün ve Reyhan HacÄ±oÄŸlu, tutuksuz sanÄ±klar PÄ±nar Tarlak ve Ramazan Sola ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu’nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

‘SUÇ DEÄžÄ°L, HAKÄ°KAT GAZETECÄ°LÄ°ÄžÄ°’

Mahkeme baÅŸkanÄ± dijital inceleme raporuna iliÅŸkin bilirkiÅŸi raporunun dosyaya geldiÄŸini söyledi ve sanÄ±klara rapora iliÅŸkin beyanda bulunmalarÄ± için söz verdi. Tutuklu sanÄ±klardan Editör Reyhan HacÄ±oÄŸlu, evine yapÄ±lan operasyon sÄ±rasÄ±nda evde bulunan tüm dijital materyallerin kendisininmiÅŸ gibi kayda geçirildiÄŸini belirterek, “Evde bulunan dijital materyallerin tamamÄ±nÄ±n benim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha önce de beyan etmiÅŸtim. BilirkiÅŸi raporu da bunu doÄŸrular nitelikte. Çünkü bilgisayarlarda bana ait bir ÅŸey yok.” dedi. DavanÄ±n hukuki deÄŸil siyasi süreçten ilerlediÄŸini söyleyen HacÄ±oÄŸlu, “Gazetecilik yargÄ±lanÄ±yor. DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸüne darbe söz konusu. Tüm haberlerimizin kaynaklarÄ± var. gerçekleye dayalÄ±, toplumdan saklananlarÄ± dile getirmek için gazetecilik yapan gazetecileriz. 8 aydÄ±r gazetecilik faaliyetlerinden tutukluyuz. Tutuklu gazeteci sayÄ±sÄ± her gün artÄ±yor. Suç olarak ifade edilse de hakikat gazeteciliÄŸi yapÄ±yoruz.” diyerek tahliyesini talep etti.

‘HER ÅžEY TERÖRÄ°ZE EDÄ°LÄ°YOR’

Gazetenin editörlerinden Hicran Ürün, ‘örgüt üyeliÄŸi’ iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak suçlama için delillerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ürün, “Örgüt üyeliÄŸi delili olarak bilgisayarÄ±mdaki Kürtçe ÅŸarkÄ±lar, masa baÅŸÄ±nda çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±m ve basÄ±n açÄ±klamasÄ± metni delil sayÄ±ldÄ±. Muhalif çizgi izlediÄŸimiz için yargÄ±lanÄ±yoruz.” dedi. Ülke genelinde her ÅŸeyin çok kolay terörize edildiÄŸini beyan eden Ürün, “Haberlerde ‘SoÄŸan terörü’, ‘boÅŸanma terörü’ ifadelerini duyar olduk. Her ÅŸeyin bu kadar kolay terörize edildiÄŸi bir yerde iktidarÄ±n yönetme problemi var demektir. Ä°ddianamedeki suçlamalar mesnetsiz ve hukuki deÄŸil” ifadelerini kullandÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± Ürün’e “Maillerinizde NeÅŸe Özgen ile yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z olmuÅŸ. NeÅŸe Özgen size ne olarak yardÄ±mcÄ± oldu?” diye sordu. Ürün ise, “Yunanca bilen tek tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m. BasÄ±n metninin çevirisi için yazÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Ürün tahliyesini istedi.

‘BASIN ÖZGÜRLÜÄžÜNÜN GELECEÄžÄ° Ä°ÇÄ°N YARGILANMA DURDURULSUN’

YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul de yargÄ±lamanÄ±n gazetenin yayÄ±n çizgisine dönük olduÄŸunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Gazetenin editörlerinden Mehmet Ali Çelebi de, dijital inceleme raporunda kendisiyle ilgili bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çelebi, “GazeteciliÄŸin, haber yapmanÄ±n bu ÅŸekilde yargÄ±lanmasÄ± bu coÄŸrafyanÄ±n hak etmediÄŸi bir durum. 8 aydÄ±r maÄŸdur ediliyoruz. Gazeteciler mahkum edilerek sansür otosansür vurgulanmak isteniyor. Türkiye ve basÄ±n özgürlüÄŸünün geleceÄŸi için basÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Gazetenin Ä°mtiyaz Sahibi Ä°hsan YaÅŸar, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸunu ve saÄŸ gözünde yüzde 95 oranÄ±nda görme kaybÄ± olduÄŸunu belirterek tahliyesini istedi. Tutuksuz sanÄ±klar PÄ±nar Tarlak ve Ramazan Sola ise adli kontrol tedbiri olarak uygulanan haftada 2 gün imza yükümlülüklerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulundu. TanÄ±k olarak dinlenen Nedim DemirkÄ±ran ise gazetede çay ve temizlik iÅŸlerine baktÄ±ÄŸÄ±ndan kimin ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini ifade etti.

DURUÅžMA 21 ÅžUBAT’A ERTELENDÄ°

AvukatlarÄ±n tahliye taleplerinin ardÄ±ndan ara mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, kuvvetli suç ÅŸüphesi sebebiyle tutuklu sanÄ±klar için adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederek tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± istedi. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi. Tutuksuz sanÄ±klarÄ±n imza yükümlülüklerini ayda 1’e indiren mahkeme dosyayÄ± mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± için savcÄ±ya gönderdi. DuruÅŸma 21 Åžubat 2019’a ertelendi.

NE OLMUÅžTU?

28 Mart’ta Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün MatbaasÄ±’na polis baskÄ±nÄ± düzenlendi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda ve ertesi günlerde düzenlenen ev baskÄ±nlarÄ±nda aralarÄ±nda Özgürlükçü Demokrasi ve Gün MatbaasÄ±’ndan çok sayÄ±da gazeteci ve çalÄ±ÅŸan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, savcÄ± Uygur Kaan ArÄ±soy’un hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve gazete çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, “SilahlÄ± Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütlerinin YayÄ±nlarÄ±nÄ± Basmak veya YayÄ±nlamak, Terör Örgütü PropagandasÄ± Yapmak” suçlamalarÄ±nÄ± yönelttiÄŸi iddianameyi MayÄ±s ayÄ±nda kabul etti. Özgürlükçü Demokrasi 8 Temmuz 2018’de OHAL kapsamÄ±ndaki 701 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile kapatÄ±ldÄ±. AynÄ± kararnameyle HalkÄ±n NabzÄ± ve Welat gazeteleri ile Avantaj TV de kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 14:44

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