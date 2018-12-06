Usta oyuncu Candan Sabuncu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Usta oyuncu Candan Sabuncu 74 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu 74 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ses sanatçÄ±sÄ± Onur Akay, usta oyuncunun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini duyurdu. Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Akay, “YeÅŸilçam’da Sevil Candan takma adÄ±yla tanÄ±nan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasÄ±nÄ±n baÅŸÄ± saÄŸolsun.” ifadelerini kullandÄ±.

Candan Sabuncu 1944 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir’in ÖdemiÅŸ ilçesinde dünyaya geldi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Sabuncu, Uzun yÄ±llar boyunca Åžehir TiyatrolarÄ±’nda birçok oyunda yer aldÄ±. Tiyatronun yanÄ± sÄ±ra sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçÄ±, 2002 yÄ±lÄ±nda düzenlenen 6. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “YardÄ±mcÄ± Rolde YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± KadÄ±n Oyuncu” ödülünü kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

‘Ceza Kanunu’, ‘KanlÄ± DüÄŸün’, ‘KadÄ±nlar da SavaÅŸÄ± Yitirdi’, ‘Bir Ata KrallÄ±ÄŸÄ±m’ ve ‘Hisse-i Åžayia’ gibi tiyatro oyunlarÄ±nda; ‘KabadayÄ±’, ‘Tersine Dünya’, ‘Boynu Bükük Küheylan’, ‘Arabesk’, ‘Kupa KÄ±zÄ±’, ‘ÇÄ±plak VatandaÅŸ’, ‘CilalÄ± Ä°bo KadÄ±n AvcÄ±sÄ±’ ve ‘Erkek Fatma Evleniyor’ gibi filmlerde yer aldÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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