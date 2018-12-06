TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri 30 gÃ¼ndÃ¼r direniyor

GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±na Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸi 30. gÃ¼nÃ¼nde de devam ediyor.

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± FabrikasÄ±ndan DÄ°SÄ¶ GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin fabrika önündeki direniÅŸi sürüyor. Ä°ÅŸe iadeleri ve sendika hakkÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± talepleri için 30 gündür direnen iÅŸçiler mücadelelerinde kararlÄ±.

Ancak içerde iÅŸverenin, dÄ±ÅŸarda ise polislerin de baskÄ±sÄ± artÄ±yor. Sabah saatlerinde polis, iÅŸçilere GBT yaparak 'içinizde aranan olabilir' gerekçesini sunduÄŸunu belirten iÅŸçiler, "Önce pankartÄ±mÄ±zÄ±n önüne araç çektiler, bugün polisler GBT yaptÄ±. DireniÅŸimiz onlarÄ± istediÄŸi kadar rahatsÄ±z etsin. Biz tüm baskÄ±lara inat mücadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sürdüreceÄŸiz. Bugün 30 gün oldu. DireniÅŸimiz ve dayanÄ±ÅŸmamÄ±z ilk gün sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ile devam ediyor" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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