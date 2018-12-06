Bakan Varank: YÃ¼k kaldÄ±rma tertibatlarÄ±nda sorumlu deÄŸiliz

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Varank, Ã¶lÃ¼mlÃ¼ iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yÃ¼k kaldÄ±rma tertibatlarÄ±nÄ±n iÅŸ makinasÄ± olduÄŸunu ve sorumlu olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, CHP'li Gürer'in ölümlü iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yük kaldÄ±rma tertibatlarÄ±nÄ±n neden Asansör YönetmeliÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki sorusuna cevap verdi. Bakan "Tertibatlar asansör deÄŸil, iÅŸ makinasÄ±" derken sorumluluÄŸun Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda olduÄŸunu söyledi.

CHP NiÄŸde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± Asansör YönetmeliÄŸi'nde inÅŸaatlarda kullanÄ±lan ve iÅŸ cinayetlerinin önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yük kaldÄ±rma tertibatlarÄ±n neden yer almadÄ±ÄŸÄ±na dair Meclis'e soru önergesi vermiÅŸti. Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank önergeye verdiÄŸi cevapta söz konusu tertibatlarÄ±n asansör deÄŸil iÅŸ makinasÄ± olarak deÄŸerlendirildiÄŸini, bu sebeple de yönetmelikte yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bakan Varank, verdiÄŸi yanÄ±tta iÅŸ cinayetlerine hiç deÄŸinmezken yük kaldÄ±rma tertibatlarÄ±nÄ±n iÅŸ makinasÄ± olduÄŸunu ve düzenleme yetkisinin Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmeter BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda olduÄŸunu söylemekle yetindi. Bakan Varank, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n mevzuatla baÅŸka bir BakanlÄ±ÄŸÄ±n görev alanÄ±na dahil olduÄŸu açÄ±kça belirtilen bir hususta düzenleme yapmasÄ± söz konusu deÄŸildir" diyerek kendilerinin yük kaldrÄ±ma tertibatlarÄ± üzerinde bir sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'CÄ°NAYETE DAVETÄ°YE ÇIKARILIYOR'

Bakan Varank'Ä±n verdiÄŸi yanÄ±tÄ± deÄŸerlendiren Gürer, “En çok ölümlü iÅŸ kazalarÄ± inÅŸaat ÅŸantiyelerindeki yük kaldÄ±rma tertibatlarÄ±nda yaÅŸanÄ±rken, bu tertibatlar için bir düzenleme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± eksikliktir. En çok ölümlü kazalarÄ±n meydana geldiÄŸi bu tertibatlar için de bu yönetmenlik uygulanmalÄ±dÄ±r. Bir tertibatÄ±n sÄ±rf adÄ± ‘asansör’ deÄŸil diye ilgili yönetmelik kapsamÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± ve bu tertibatlardaki iÅŸ cinayetlerine seyirci kalÄ±nmasÄ±, cinayete davetiye çÄ±karmaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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