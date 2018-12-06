Ä°zmir'de asgari Ã¼cret iÃ§in ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BaÅŸlayan asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesinde Ä°zmir'de iÅŸÃ§i ve memur sendikalarÄ± ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 Nolu Åžube üyesi Ä°ZSU iÅŸçilerinin asgari ücret ile ilgili iÅŸyerlerinde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamalar devam ediyor. Komisyonun ilk toplantÄ±sÄ± öncesi Ä°ZSU'nun HalkapÄ±nar ve AliaÄŸa'daki hizmet binalarÄ±nda açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. HalkapÄ±nar'daki açÄ±klamaya iÅŸyerinde örgütlü, Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 3 No’lu Åžube, Belediye-Ä°ÅŸ 2 No’lu Åžube iÅŸyeri temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Tüm Bel Sen ve BES yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± okuyan Ä°ZSU Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Eren Bilgen ekonomik krize deÄŸinerek “Hükümetin politikalarÄ±nÄ±n ve patronlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± kar hÄ±rsÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu ekonomik krizin bütün yükü iÅŸçi ve emekçilere yÄ±kÄ±lmak isteniyor. Hükümet ve patronlar, iÅŸçilerin elinde avucunda ne varsa almak, bütün kaynaklarÄ± patronlara aktarmak, ücretleri düÅŸük tutmak ve baÅŸta kÄ±dem tazminatÄ± olmak üzere kalan iÅŸçi haklarÄ±nÄ± da gasp etmek için krizi fÄ±rsata çevirmek istediklerini açÄ±k açÄ±k ilan ediyorlar. Sorumlusu patronlar ve hükümet olan krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için birlik olup mücadele etmekten baÅŸka çaremiz yok” dedi.

‘Ä°NSANCA BÄ°R ÜCRET Ä°ÇÄ°N BÄ°RLEÅžÄ°K MÜCADELE’

MaaÅŸlarÄ±ndaki erimeyi karÅŸÄ±lamayan ve pazar enflasyonu altÄ±nda bir asgari ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ± kabul etmeyeceklerini ifade eden Bilgen ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Örgütlü örgütsüz tüm iÅŸçiler, emekçiler, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve emekliler, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar birleÅŸerek mücadeleyi yükselteceÄŸiz, iÅŸyeri eylemlerinden, yürüyüÅŸlerden grevlerle her türlü mücadeleyle krizin faturasÄ±nÄ± ödememek ve insanca yaÅŸanacak bir ücret için birleÅŸerek mücadeleyi yükseltelim.”

‘Ä°ÅžÇÄ°LER SENDÄ°KALARI ORTAK MÜCADELEYE ZORLAMALI’

AçÄ±klamaya katÄ±lan Tüm Bel Sen Ä°zmir 1 No’lu Åžube Yöneticisi ve Ä°ZSU çalÄ±ÅŸanÄ± Birkan Acar “Asgari ücretteki artÄ±ÅŸÄ±n iÅŸçilerin beklentisinin yönünde sonlanmasÄ± tek sendikanÄ±n mücadelesi ile mümkün deÄŸil. Bugün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n birleÅŸik mücadeleden baÅŸka bir seçeneÄŸi yoktur. Emekçilere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Ä°ÅŸçiler, bu mücadeleyi sadece sendikacÄ±lara bÄ±rakmamalÄ±dÄ±r, tabadan sendikalarÄ±nÄ± ortak mücadeleye zorlamalÄ±dÄ±r” dedi.

'ASGARÄ° ÜCRETTEN VERGÄ° KESÄ°LMEMELÄ°'

BES Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Güven de ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Sonuç itibari ile asgari ücretin insanca yaÅŸama yetecek bir seviyeye çekilmesi bütün emekçilerin ücretlerini olumlu etkileyecektir. DolayÄ±sÄ±yla ayÄ±rt etmeksizin bütün iÅŸçi memur sendikalarÄ± bir arada hareket etmelidir. Haftaya bütçe görüÅŸmeleri de baÅŸlayacak. Bir taraftan patronlarÄ±n vergilerini silen hükümet bütün bütçeyi emekçilerden alacaÄŸÄ± vergiler üzerine kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Asgari ücretten vergi kesilmesine, iÅŸsizlik fonunun yaÄŸmalanmasÄ±na ve zorunlu bireysel emekliliÄŸine karÅŸÄ± bütün adil vergi sistemi ve insanca yaÅŸama yetecek bir ücret için iÅŸçiler emekçiler ortak mücadele vermelidir.”

ÇÄ°ÄžLÄ° SCHNEÄ°DER ELEKTRÄ°K'TE DE AÇIKLAMA

AyrÄ±ca ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Schneider Elektrik FabrikasÄ±nda BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± iÅŸyeri temsilciliÄŸi açÄ±klama yaptÄ±. BaÅŸtemsilci Sedat Sadak, asgari ücretin yasadaki deyimiyle bir iÅŸçinin günlük yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± sürdürebilecek bir seviyeden uzak olduÄŸunu belirterek “Asgari ücret iÅŸçilerin hayatlarÄ±nÄ± sürdürebilmelerini garanti altÄ±na almalÄ±dÄ±r. MaaÅŸlardaki kayÄ±plarÄ±n giderilmesi, vergi kesintilerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve insanlarÄ±n yaÅŸayacaklarÄ± bir asgari ücret için iÅŸyerlerinden baÅŸlayarak mücadeleyi örgütlememiz gerekiyor. Buradan tespit komisyonu sesleniyoruz asgari ücreti belirlerken iÅŸçilerin taleplerine kulak verin”çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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