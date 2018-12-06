KESK Bursaâ€™da kÃ¶k hÃ¼cre kampanyasÄ±: Ã–ykÃ¼ Arinlere umut olalÄ±m

Bursa'da KESK, Ã–ykÃ¼ Arin ve tÃ¼m lÃ¶semili Ã§ocuklara umut olmak iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlattÄ±.

Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara umut olmak, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmak için Kamu Emekçileri SendikalarÄ± (KESK) Bursa Åžubeler Platformu 7 AralÄ±k Cuma günü saat 15.00’da Kent MeydanÄ±nda da açÄ±klama yapÄ±p kampanya baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°zmir’de yaÅŸayan Tüm Bel- Sen 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± ile Eylem YazÄ±cÄ±’nÄ±n kÄ±zlarÄ± Öykü Arin’e nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanÄ±sÄ± konulduktan sonra tüm yurtta baÅŸlatÄ±lan kampanya sürüyor.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Bursa Åžubeler Platformu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada: ‘3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arîn YazÄ±cÄ± için lösemi tanÄ±sÄ± konulmuÅŸtur. Tüm lösemi hastalarÄ± için kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± ile tedavi olan bu hastalÄ±k için Öykü Arîn YazÄ±cÄ± nezdinde tüm lösemili çocuklar için kampanya baÅŸlatÄ±yoruz. Sizlerin de aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bunu yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak istiyoruz. 7 AralÄ±k Cuma günü saat 15.00’da Kent MeydanÄ±nda bulunan KÄ±zÄ±lay kan aracÄ±nÄ±n önünde açÄ±klama yapÄ±p kampanyamÄ±zÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ±z’ denildi. (Bursa/EVRENSEL)

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