Almanyaâ€™da Merkelâ€™in varisi belirleniyor

Merkelâ€™in partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klanmasÄ± Ã¼zerine, partinin baÅŸÄ±na kimin geÃ§eceÄŸi yarÄ±n belli olacak.Â

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in HÄ±ristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klanmasÄ± üzerine, partinin baÅŸÄ±na kimin geçeceÄŸi yarÄ±n belli olacak.

ÜÇ ADAY YARIÅžACAK

Hamburg’da 1001 delegenin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak CDU genel kongresinde üç aday yarÄ±ÅŸacak. Merkel’in yerine aday gösterdiÄŸi genel sekreter Anngret Kramp-Karrenbauer, Meclis BaÅŸkanÄ± Wolfgang Schaeuble’nin aday olarak desteklediÄŸi Friedrich Merz ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Jens Spahn arasÄ±nda geçecek yarÄ±ÅŸtan birinci çÄ±kacak olan aday CDU genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturacak.

KRAMP-KARRENBAUER’Ä°N ÅžANSI YÜKSEK

Alman basÄ±nÄ±nda yer alan deÄŸerlendirmelerin çoÄŸunda Kramp-Karrenbauer’in ÅŸansÄ±nÄ±n çok daha yüksek olduÄŸuna iÅŸaret ediliyor. 16 yÄ±ldÄ±r siyasetin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan ve tekellere avukatlÄ±k yapan Merz, açÄ±ktan neoliberal ve daha muhafazakar deÄŸerleri savunuyor. En son Alman AnayasÄ±’nda yer alan iltica hakkÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸini söyleyerek tepki çekmiÅŸti.

Sekiz ayrÄ± bölge konferansÄ±nda programlarÄ±nÄ± açÄ±klayan adaylar gelecekte neler yapmak istediklerini parti kongresinde de anlatacaklar. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Spahn’a pek ÅŸans tanÄ±nmazken asÄ±l yarÄ±ÅŸÄ±n Merz ile Kramp-Karrenbauer arasÄ±nda geçmesi bekleniyor.

ERKEN SEÇÄ°M OLASILIÄžI TARTIÅžILIYOR

Merz’in parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kazanmasÄ± durumunda Merkel’in en kÄ±sa samanda baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmasÄ± bekleniyor. Bu durumda koalisyon ortaÄŸÄ± SPD’nin hükümeti bozarak erken seçime gitme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüksel olduÄŸu ifade ediliyor.

Kramp-Karrenbauer’in kazanmasÄ± durumunda ise Merkel’in genel seçimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± 2021 yÄ±lÄ±na kadar baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunda oturmasÄ± bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)

www.evrensel.net