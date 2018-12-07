Almanya'da Merkel'in halefi seÃ§ilen Annegret Kramp-Karrenbauer kimdir?

Angela Merkel'in ardÄ±ndan Alman HÄ±ristiyan DemokratlarÄ±n yeni baÅŸkanÄ± Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in HÄ±ristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klanmasÄ± üzerine, partinin baÅŸÄ±na Annegret Kramp-Karrenbauer'in geçmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in yeniden aday olmadÄ±ÄŸÄ± CDU’nun Hamburg kentindeki 31. Genel Kurulu’nda genel baÅŸkanlÄ±k için partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Milletvekili Friedrich Merz ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Jens Spahn yarÄ±ÅŸtÄ±.

Seçimlerin ilk turunda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 450’sini aldÄ±, delegeler Merz’e 392 ve Jens Spahn’a da 157 oy verdi.

AdaylarÄ±n hiçbirinin delege sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n oyunu alamamasÄ± nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

Ä°lk turda en fazla oy alan iki adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ikinci turda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 517’sini alarak CDU’nun yeni genel baÅŸkanÄ± seçildi, Merz ise 482 oyda kaldÄ±.

Böylelikle Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra CDU’nun 8. genel baÅŸkanÄ± oldu.

Kramp-Karrenbauer, sonucun açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sahneye çÄ±karak teÅŸekkür konuÅŸmasÄ± yaptÄ± ve tebrikleri kabul etti.

18 yÄ±l CDU Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Angela Merkel, ekim ayÄ± sonunda genel baÅŸkanlÄ±k için yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve bu yasama dönemi sonuna kadar baÅŸbakanlÄ±k görevini sürdüreceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Abdülhamid HoÅŸbaÅŸ/AA

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER KÄ°MDÄ°R?

Almanya'nÄ±n Saarland eyaletinin Völklingen kentinde 1962’de doÄŸan Kramp-Karrenbauer, 1982-1990 yÄ±llarÄ±nda hukuk ve siyasi bilimler eÄŸitimi aldÄ±. 1999’da Saarland Eyalet Meclisi’ne giren ve bir yÄ±l sonra eyaletin ilk kadÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini üstlenen Kramp-Karrenbauer, ardÄ±ndan aynÄ± eyalette EÄŸitim, ÇalÄ±ÅŸma ve daha sonra da Adalet BakanÄ± oldu.

Ä°sminin baÅŸ harflerinden dolayÄ± kamuoyunda "AKK" olarak anÄ±lan Annegret Kramp-Karrenbauer, 2011'de Saarland eyaletinin baÅŸbakanÄ± seçildi ve 7 yÄ±l bu görevi üstlendi. Karrenbauer, 2018’de Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti baÅŸbakanlÄ±k görevini bÄ±raktÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda Merkel'in aday göstermesi sonrasÄ± yüzde 98,9'luk oyla CDU'nun genel sekreteri seçildi.

Rock grubu AC/DC'ye olan hayranlÄ±ÄŸÄ± da bilinen AKK, doÄŸduÄŸu Püttlingen kentinde 34 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Helmut Karrenbauer ile birlikte yaÅŸÄ±yor. Helmut Karrenbauer, üç çocuÄŸunun bakÄ±mÄ±nÄ± üstlenmek için maden mühendisliÄŸi iÅŸinden istifa etmiÅŸti.

Parti içinde "Ä±lÄ±mlÄ± seçenek" olarak deÄŸerlendirilen AKK, Merkel'in parti ve ülke içinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ kesimlerin tepkisini çeken mülteci politikasÄ±nÄ± destekliyordu. AKK, eÅŸcinsellerin evlenme ve çocuk edinme hakkÄ±na kavuÅŸmasÄ± konusunda ise olumsuz görüÅŸleriyle biliniyordu. AKK, Almanya'da da doktorlarÄ±n kürtaj reklamÄ± vermesine dair yasaÄŸÄ±n devam etmesi gerektiÄŸini de söylüyor.

Bir yÄ±llÄ±k askeri veya sivil hizmet zorunluluÄŸunun tekrardan gelmesini isteyen bunun ülkeye baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve entegrasyonu artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± savunan AKK, Alman vatandaÅŸÄ± olan kadÄ±n ve erkeklerin yanÄ± sÄ±ra göçmen ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n da bu hizmete tabi tutulmasÄ±nÄ± talep ediyor.

TÜRKÄ°YE VE TÜRKÄ°YE KÖKENLÄ°LERE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N NELER DEDÄ°?

BBC'nin haberine göre AKK ülkedeki Türkiye kökenlerinin çifte vatandaÅŸ olma hakkÄ±nÄ± sorguluyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'daki Türklere yönelik politikalarÄ±nÄ±n bir baÄŸlÄ±lÄ±k sorunu yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AKK, Almanya'ya yerleÅŸen Türkiye kökenlilere ve onlarÄ±n çocuklarÄ±na çifte vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verilmesini fakat torunlarÄ±nÄ±n yalnÄ±zca Alman vatandaÅŸÄ± olma hakkÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ± talep ediyor.

Saarland eyaletinde baÅŸbakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± döneme denk gelen Türkiye'deki 2017 referandumu sÄ±rasÄ±nda AKK, Türkiyeli politikacÄ±larÄ±n eyalette konuÅŸmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

AKK ayrÄ±ca suça karÄ±ÅŸan mültecilerin Avrupa'ya giriÅŸlerinin ömür boyu engellenmesi gerektiÄŸini savunuyor.

RAKÄ°BÄ° MERZ DAHA 'SAÄž'DA

Alman basÄ±nÄ±nda yer alan deÄŸerlendirmelerin çoÄŸunda Kramp-Karrenbauer’in ÅŸansÄ±nÄ±n çok daha yüksek olduÄŸuna iÅŸaret ediliyordu.

16 yÄ±ldÄ±r siyasetin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan ve tekellere avukatlÄ±k yapan eski Milletvekili Friedrich Merz, açÄ±ktan neoliberal ve daha muhafazakar deÄŸerleri savunduÄŸu gerekçesiyle sÄ±ralamada daha geride gösteriliyordu. Merz, en son Alman AnayasasÄ±’nda yer alan iltica hakkÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸini söyleyerek tepki çekmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 08:03

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