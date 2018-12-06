Ä°stanbul Åžubeler Platformu GiriÅŸimi kuruluÅŸunu ilan etti

Ä°stanbul Åžubeler Platformu GiriÅŸimi Ä°stanbul BakÄ±rköy'de düzenlediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla kuruluÅŸunu ilan etti. 'Ä°ÅŸ cinayetlerine, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n gasbÄ±na karÅŸÄ± insanca yaÅŸanacak ücreti insana yakÄ±ÅŸÄ±r iÅŸ istiyoruz' diyerek bir araya gelen platform giriÅŸiminde DERÄ°TEKS Ä°stanbul Åžubesi, Liman Ä°ÅŸ Ä°stanbul Bölge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Avrupa YakasÄ± Åžubesi, Harb-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Åžubesi, TGS Ä°stanbul Åžubesi, GÄ±da-Ä°ÅŸ Ä°stanbul TemsilciliÄŸi, Belediye-Ä°ÅŸ Ä°stanbul 1 ve 2 No'lu Åžubeleri, TÜMTÄ°S Ä°stanbul 1 No'lu Åžubesi, Cam Keramik-Ä°ÅŸ Ä°stanbul TemsilciliÄŸi, Çimse-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Avrupa YakasÄ± Åžubesi yer alÄ±yor. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na dönük saldÄ±rÄ±lara dikkat çekilen açÄ±klamada bu birlikteliÄŸin bir ilk adÄ±m olduÄŸu ifade edildi. Platform giriÅŸiminde yer almayan sendikalarÄ±n Ä°stanbul Åžubelerine de çaÄŸrÄ± yapÄ±lan konuÅŸmada iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n insanca yaÅŸam için taleplerini ancak birlikte mücadele ettiÄŸi sürece kazanabileceÄŸine dikkat çekildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 12:52

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