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FotoÄŸraf: Pixabay
Edirne'de 2 mÃ¼lteci tÃ¼fekle vurularak yaralandÄ±
06 AralÄ±k 2018 11:42
Edirne'de mÃ¼ltecileri tÃ¼fekle vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Edirne'de 2 mülteciyi tüfekle vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, jandarma ekipleri KaraaÄŸaç bölgesinde yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada, dün gece Cezayir ve Tunus uyruklu iki mülteciyi tüfekle vurarak yaralayan 2 kiÅŸiyi yakaladÄ±.
GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler ifadelerinin alÄ±nmasÄ± için Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürüldü.
Dün iki mülteci kollarÄ±ndan av tüfeÄŸiyle vurularak yaralanmÄ±ÅŸ, çevredekilerden yardÄ±m istemesi sonucu, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan Trakya Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)
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