KÃ¶yÃ¼n iÃ§me suyuna mazot ve motor yaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar

Tokat'Ä±n Erbaa ilÃ§esinde bir kÃ¶yÃ¼n iÃ§me suyuna atÄ±k motor yaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Tokat Erbaa ilçesine baÄŸlÄ± Koçak köyü sakinleri, musluklarÄ±ndan akan suyun kokmasÄ± ve renginin siyah olmasÄ± üzerine durumu köy muhtarÄ± Nedim HÄ±dÄ±roÄŸlu'ya bildirdi.

Köye içme suyu saÄŸlayan su deposuna giden HÄ±dÄ±roÄŸlu, depodaki suyun siyah renkte ve üzerinin yaÄŸ tabakasÄ± ile kaplÄ± olduÄŸunu gördü.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, depoya su taÅŸÄ±yan borularda kÄ±rÄ±k bulunduÄŸu belirlendi. Ä°ncelenmek üzere sudan alÄ±nan numuneler, ilgili birimlere gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Muhtar HÄ±dÄ±roÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2 gün önce köy sakinlerinin kendisine suyun mazot koktuÄŸunu söylemesi üzerine su deposunu incelediÄŸini söyledi.

Deponun içindeki suyun yaÄŸ tabakasÄ± ile kaplÄ± olduÄŸunu gördüÄŸünü belirten HÄ±dÄ±roÄŸlu, “Sudan numune aldÄ±k, saÄŸlÄ±k müdürlüÄŸü, jandarma ve kaymakamlÄ±ÄŸa haber verdik” dedi.

Daha sonra jandarma ekibi ile ormana giderek araÅŸtÄ±rma yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan HÄ±dÄ±roÄŸlu, “Ä°çme suyu, depomuza yaklaÅŸÄ±k 21 kilometre mesafedeki yayladan geliyor. 17. kilometresinde sabotaj yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. Boru delinmiÅŸ, içine bir teneke atÄ±k motor yaÄŸÄ± akÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ. Orada bazÄ± izler vardÄ±. Åžimdi çevre köylerde de araÅŸtÄ±rma yapÄ±lÄ±yor” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

Köyde yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, çevre köylerden öÄŸrencilerin taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±nda Koçak köyündeki okula geldiÄŸini aktaran HÄ±dÄ±roÄŸlu, sudan saÄŸlÄ±k yönünden olumsuz etkilenen kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (Tokat/AA)

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