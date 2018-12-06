CHP MYKâ€™si yerel seÃ§im gÃ¼ndemiyle toplandÄ±

Yerel seÃ§im gÃ¼ndemiyle toplanan CHP MYKâ€™si PM'ye sunulacak belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n durumlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandÄ±. Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaÅŸÄ±k 300 seçim bölgesi için yapÄ±lan eÄŸilim ve merkez yoklamasÄ± ile anket çalÄ±ÅŸmalarÄ± ele alÄ±nacak.

MYK durumunu görüÅŸtüÄŸü adaylarÄ± saat 13.00'te yine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak PM'nin onayÄ±na sunacak. MYK'nin ardÄ±ndan, aralarÄ±nda Hatay, AydÄ±n, MuÄŸla ve EskiÅŸehir'in de bulunduÄŸu büyükÅŸehirler ile 300'e yakÄ±n il, ilçe ve belde adayÄ±nÄ±n PM onayÄ±na sunulmasÄ± bekleniyor. CHP 24 Ekim'de 105, 14 KasÄ±m'da ise 147 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± belirlemiÅŸti. (AA)

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