ABD'nin Karadeniz'e savaÅŸ gemisi sevk edeceÄŸi iddiasÄ±

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasÄ±ndaki gerginlikten dolayÄ± Karadeniz'e savaÅŸ gemisi sevk etme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasÄ±ndaki gerginlikten dolayÄ± Karadeniz'e savaÅŸ gemisi sevk etme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Amerikan CNN televizyonunun Pentagondan üç yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz'e savaÅŸ gemisi sevk etme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirtildi. Bu adÄ±mlarÄ±n Ukrayna ile Rusya arasÄ±nda Azak Denizi'ndeki krize yanÄ±t olarak atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen haberde ayrÄ±ca Pentagon'un ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Montrö BoÄŸazlar SözleÅŸmesi kapsamÄ±nda Türkiye'den boÄŸazlardan Karadeniz'e savaÅŸ gemilerinin geçiÅŸi için izin talep etmesini istediÄŸi öne sürüldü.

PENTAGON Ä°DDÄ°ALARI TEYÄ°T VEYA YALANLAMAKTAN KAÇINDI

Konuyla ilgili AA muhabirine açÄ±klama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, ABD savaÅŸ gemilerinin sevkiyatÄ± ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceÄŸini aktararak “ABD, Montrö SözleÅŸmesi kapsamÄ±ndaki yükümlülüklerine tamamen baÄŸlÄ±dÄ±r. Özel diplomatik iletiÅŸimimizin içeriÄŸini açÄ±klamÄ±yoruz” dedi.

AA muhabirine konuÅŸan ABD'li bir yetkili ise ABD donanmasÄ±nÄ±n elinde seçenek bulunmasÄ± için rutin olarak Türkiye'ye bu tür taleplerin iletildiÄŸini, ABD'nin her yÄ±l onlarca kez Montrö SözleÅŸmesi çerçevesinde Türkiye'den geçiÅŸ talebinde bulunduÄŸunu ancak bunlardan bazen sadece birkaçÄ±nÄ±n icra edildiÄŸini kaydetti.

Karadeniz, ABD'nin Avrupa KomutanlÄ±ÄŸÄ± (EUCOM) ve 6'ncÄ± filosunun görev bölgesinde yer alÄ±yor.

1936'da imzalanan Montrö BoÄŸazlar SözleÅŸmesine göre Karadeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olmayan ülkelerin, Çanakkale ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan askeri deniz araçlarÄ±nÄ±n geçiÅŸi konusunda Türkiye'den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerekiyor. (AA)

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