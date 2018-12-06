FotoÄŸraf: Cem Öksüz/AA
ABD uÃ§aklarÄ± Japonya aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±
ABD Deniz Piyadelerine ait KC-130 tipi tanker uÃ§aÄŸÄ± ile F/A-18 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Japonya aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Deniz Piyadelerine ait iki askeri uçaÄŸÄ±n Japonya açÄ±klarÄ±nda çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Deniz Piyadeleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Japonya'nÄ±n Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuÅŸlu KC-130 tipi tanker uçaÄŸÄ± ile F/A-18 tipi savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n eÄŸitim uçuÅŸu sÄ±rasÄ±nda çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve uçaklarÄ±n düÅŸtüÄŸü belirtildi.
AçÄ±klamada “6 AralÄ±k'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nÄ±n 200 mil açÄ±klarÄ±nda kazaya karÄ±ÅŸan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarÄ±na yönelik arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz Savunma Kuvvetleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±” ifadesine yer verildi.
UçaklarÄ±n çarpÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n nedenine iliÅŸkin soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ABD'DEN RUSYA PASÄ°FÄ°KTE REST
DiÄŸer taraftan ABD DonanmasÄ±nÄ±n ‘USS McCampbell’ adlÄ± Alreigh Burke sÄ±nÄ±fÄ± güdümlü füze destroyerini Japon Denizi'nde Rusya'nÄ±n hak iddia ettiÄŸi Büyük Peter Körfezi'ne sevk ettiÄŸi bildirildi.
ABD DonanmasÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nda destroyerin, Rusya'nÄ±n körfez üzerindeki iddialarÄ±na karÅŸÄ± ‘serbest seyir operasyonu’ için gönderildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (AA)