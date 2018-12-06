Oya YAÄžCI

Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury ve Queen’in ayrÄ±ksÄ±-aykÄ±rÄ± ve meydan okuyan yaratÄ±m sürecine tanÄ±klÄ±k etmek açÄ±sÄ±ndan doyurucu bir film olmuÅŸ. Filmi biyografiden ziyade bir saygÄ± duruÅŸu olarak izlemeli. Büyük bölümünün ÅŸarkÄ±lara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± konser tadÄ± verse de film söyleyeceÄŸini söylüyor. Yani aslÄ±nda fazla bir ÅŸey söyleme iddiasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ve risk almadan giÅŸenin ödülünü alÄ±yor.

Queen ve Mercury hakkÄ±nda belki de en güvenli yolunu seçen Bryan Singer ve Senarist Anthony Mc Carten, ekonomik seçimleriyle etkisi yüksek bir film yapmÄ±ÅŸlar. Zira Mercury’nin bugün hâlâ risk haritasÄ±na dahil hikayesi, biyografi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bu denli giÅŸe dönüÅŸü yapamayabilir ve tepkiyle karÅŸÄ±lanabilirdi. Film, Freddie’nin hikayesinde dönüm noktasÄ± olan Ä±rksal köken - cinsel yönelim ve AÄ°DS konusunda, (AsÄ±l derdi bu olmadÄ±ÄŸÄ± için) mesafemizi korumamÄ±zÄ± istiyor.

HOLLYWOOD’UN SINIRI

Müzik ve film endüstrisinin kesiÅŸtiÄŸi bir alanda hikayenin aslÄ±, yaÅŸayanÄ±n çeliÅŸkisinde saklÄ±dÄ±r. Bir Hollywood yapÄ±mÄ±nÄ±n her zaman “estetik telafi” ile iÅŸ gördüÄŸünün ve fazlasÄ±nÄ± beklemenin gerçeklikten kopmak olacaÄŸÄ±nÄ±n bilinciyle bir giÅŸe filmi olarak izlenmeli belki de… Biyografiler ve tarihsel filmler, nostaljinin boÅŸ biçim kuralÄ±na uyar ama bunu etkileyici bir dille yapmak becerisi de sisteme içkindir. Ve aslÄ±nda Hollywood’un sÄ±nÄ±rÄ± da burada baÅŸlar: sÄ±ranÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulana, çirkin ötekiye ya yabancÄ±laÅŸma efekti olarak ya da artÄ±k “political correctness”Ä±n (politik doÄŸruculuk) dayattÄ±ÄŸÄ± zorunluluktan kaynaklÄ± bir tür sterilizasyon-hijyene tabi tutarak renksizleÅŸtirme-yumuÅŸatÄ±cÄ± katma yoluyla sistem içine çekerek meÅŸruiyet hediye etme refleksi… DolayÄ±sÄ±yla film üzerine kurduÄŸumuz her cümlenin de bu gücü tanÄ±yarak her iki düzeyde de** endüstrinin etki alanÄ± içinden kurulduÄŸunu akÄ±lda tutalÄ±m.

Biyografiler için gerçeklik kaygÄ±sÄ±na düÅŸmenin yeri deÄŸildir ne de olsa Hollywood. GiÅŸe satÄ±ÅŸÄ± için büyülü, sert, etkili hikayeler yaratÄ±lÄ±r. Senarist ve yönetmen ne anlattÄ±ÄŸÄ±ndan çok neyin etkili olduÄŸunu ve bu etkiyi nasÄ±l yaratacaÄŸÄ±nÄ±n bilincindedir. Ancak Bohemian Rhapsody Mercury’nin yoruma gelmeyen yanÄ±na ÅŸapka çÄ±karmÄ±ÅŸ ve selama durmuÅŸ denilebilir.

Ama belki de ölmeden önce kendine ikinci kez ad koyan Fredie Mercury’nin “Great Pretender” olarak Hollywood’u dahi çaresiz bÄ±rakan oyunculuÄŸundan bakmak gerek filme. Gerçekten hikayenin aslÄ±na sadÄ±k kalmasÄ±ndan ziyade Mercury’nin izin verdiÄŸi sÄ±nÄ±rlar içinde kaldÄ±ÄŸÄ± söylenebilir. Mercury neomuhafazakarlÄ±ÄŸÄ±n zafer bayraÄŸÄ±nÄ± salladÄ±ÄŸÄ± bir dünyada erken bir “çatlak”tÄ± ne de olsa…

SOÄžUKKANLILIKLA YANSITIYOR

Filmin adÄ± her ne kadar Bohemian Rhapsody olsa da Queen ve Freddie Mercury’nin seslendikleri o büyük bohemian kitlenin ya da arka sÄ±rada oturanlarÄ±n konser alanlarÄ±nÄ± doldurmak dÄ±ÅŸÄ±nda izine pek rastlanmÄ±yor. Film pek çok konuda gösterdiÄŸi ekonomik yaklaÅŸÄ±mÄ± bu açÄ±dan da göstermiÅŸ: Freddie’nin kendisi tüm bu “freak” kitlenin ikonu bir anlamda. Muhafazakar Ä°ngiltere’nin

neomuhafazakarlÄ±k kazanÄ±nÄ± kaynatmaya yeni ve taze bir solukla girdiÄŸi 1980’lerde Freddie’nin ucube-sÄ±rÄ±tkan-küplere bindiren-uçuk jest ve kostümlerinin altÄ±nda o koca “ucubeler” kitlesi vardÄ±r. Ä°ngiltere’de yaÅŸayan geniÅŸ bir kitlenin sahip olduÄŸu karmaÅŸÄ±k aidiyet setine sahip, seslendiÄŸi nüfus kadar çeliÅŸkili ve sallantÄ±lÄ± bir varoluÅŸ... Zanzibar’lÄ± Farrokh Bulsara’nÄ±n “Paki”likle sÄ±fata indirgenmiÅŸ farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±, diÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ±n ayrÄ±ksÄ±lÄ±ÄŸÄ±, cinsel yönelimi ve aykÄ±rÄ± zekasÄ± ile “freak” kelimesinin tüm anlamlarÄ±nÄ± varlÄ±ÄŸÄ±nda taÅŸÄ±yan ve dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± toplumu (Kraliçe’nin Ä°ngilteresini) kendini iÅŸaretlediÄŸi yerlerden damgalayan bir ikon. Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda film, Freddie Mercury’i salt kimlik açÄ±sÄ±ndan deÄŸil aynÄ± zamanda karakterini ÅŸekillendiren çeliÅŸkiler açÄ±sÄ±ndan da mesafeli bir soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla yansÄ±tmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

Filmin afiÅŸi dahi bu anlamda baÅŸarÄ±lÄ± bir dramaturjiye dayanÄ±yor. Sonsuza kadar yaÅŸayacak bir korkusuz(luk)tan söz ederek (Fearless Lives Forever) ve Mercury’nin yarÄ±m suretini maskeleyen aynalÄ± gözlüÄŸünden yansÄ±yan Queen’in ikonik amblemi ve sahne spotunun parlaklÄ±ÄŸÄ±nda, siyah ve beyazÄ±n net çizgilerle bölünmüÅŸ yansÄ±masÄ±… Fredie’nin korkusuzluÄŸu ile bütünlenen görsel tasarÄ±m, spotu ve bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± geri yansÄ±tan ve Fredie’nin gözlerine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yansÄ±tÄ±cÄ± iÅŸlevi ile dramaturjik bir bütünlük kuruyor. AfiÅŸ tüm hikayeyi anlatmayacaÄŸÄ±nÄ±, anlatamayacaÄŸÄ±nÄ±, derinlerde olana Freddie’nin izin vermediÄŸini kabul ederek, belki de Freddie’nin tuttuÄŸu ayna önünde bir saygÄ± jesti yapÄ±yor.

Bohemian Rhapsody filminin iki afiÅŸi.

SINIR Ä°HLALCÄ°SÄ° VE EDEPSÄ°Z

“Queen kimdir?” sorusuna filmin baÅŸÄ±nda grubun verdiÄŸi yanÄ±t anlamlÄ± bir baÅŸlangÄ±ç oluÅŸturuyor. Arka sÄ±ralarda oturanlara, Ä±rk, dil, din, cinsiyet ayrÄ±mÄ±nÄ±n büyük iÅŸaretlemesine maruz kalan, sosyo-ekonomik açÄ±dan sÄ±nÄ±fsal ama kültürel açÄ±dan salt statüsüzlükle tanÄ±mlanan isimsiz, kaotik, sallantÄ±lÄ± ve bir ritm tutturamayanlarÄ±n sesi… Belki de bu nedenle popülizmi dert etmeyen, müzikal açÄ±dan da rock-senfoni-rapsodi-pop Allah ne verdiyse kullanan, formu araçsallaÅŸtÄ±ran ve tedirgin edici varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu form çoÄŸulluÄŸu içinde sürekli kÄ±lan ve son tahlilde kendisini iÅŸaretleyen bir kültürel toplumsal yapÄ±ya yeteneÄŸi ile diz çöktüren bir beladÄ±r Queen. SÄ±nÄ±r ihlalcisi ve edepsizdir. “Killer Queen”in çifte göndermesi Mercury ve Ä°ngiltere’dir.

Film Freddie Mercury’nin kiÅŸilik yapÄ±sÄ±nda belirgin ve bütün ÅŸarkÄ± sözlerini belirleyen çeliÅŸkisini hatÄ±rlatmakta baÅŸarÄ±lÄ±. Bir yandan basÄ±n ve medyanÄ±n mahremiyetine saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± sessiz ve içe kapanan tutumu, utangaçlÄ±ÄŸÄ±, sürekli ve yüksek alaycÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±na gizlediÄŸi tedirginliÄŸi, diÄŸer yanda Queen’in müzik endüstrisine müdahalesinin ayrÄ±ksÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturan ve tarihe ön görülemezliÄŸi, dÄ±ÅŸa vurumculuÄŸu, normlarÄ± parmaÄŸÄ±nda sallayan radikal teÅŸhirciliÄŸi ile aslÄ±nda iÅŸini yeteneÄŸini ile sahnede görmekle kalmayan, sahneden taÅŸan, sarkan ÅŸovcu karakteristiÄŸi. ZekasÄ±nÄ± ilgiye, yeteneÄŸini paraya çevirmek konusunda tereddüt etmeyen, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± tüketilmek için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran, duygularÄ±nÄ± yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n motoru yapan ve nihayetinde nerede ve kimlerle dans ettiÄŸini bilen Mercury, hakkÄ± olanÄ± almak için sahtekarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken bile büyüktür. O büyük uzlaÅŸÄ±ya parmak atan, dil çÄ±karan ve yüzünden eksik etmediÄŸi “sÄ±rÄ±tma”yÄ± kendine kalkan yapandÄ±r.

Bohemian Rhapsody’de Queen, öngörülemezliÄŸin ya da sektöre gösterilen orta parmaÄŸÄ±n simgesidir bir anlamda ve film için doÄŸru ad seçimidir: Queen en çok bu uzlaÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ± ÅŸarkÄ±yla kalÄ±r bellekte. PopülerliÄŸe burun kÄ±vÄ±ranlar kadar popülizmin kaymaÄŸÄ±nÄ± yiyenlere de gösterilir orta parmak: sÄ±nÄ±rda tutulan ucubenin oyun kurucusundan aldÄ±ÄŸÄ± intikamdÄ±r; “yüzünde bir sÄ±rÄ±tma” taÅŸÄ±r her zaman.

Kraliçe’nin ülkesinde kraliçeliÄŸini ilan etmek ve tuvalete bile gittiÄŸi ÅŸüpheli, soÄŸukluÄŸu ile ruh boÄŸan kraliyetin statüsünü (Ä°ngiltere kraliçedir) edepsizliÄŸe havale eden ve bunu göstere göstere yapan Freddie, ne düÅŸünürsek düÅŸünelim saÄŸlam bir orta parmak çekmiÅŸtir tarihe.

DÜNYAYI TERS YÜZ ETMEYE YEMÄ°NLÄ°

Gösterinin ve sahnenin tüm olanaklarÄ±nÄ± izin verilenin ötesine taÅŸÄ±mak için kullanan ve asimile edilemeyen bir sahne yaratÄ±ÄŸÄ±dÄ±r Mercury... Queen’in birbirini pÄ±ÅŸpÄ±ÅŸlamayan yeteneklerinin her biri, bir söz, bir edim, bir fail olarak müzik tarihine geçmiÅŸtir. Film bu konuya kalÄ±n bir çizgi ile vurgu yapÄ±yor. DünyayÄ± deÄŸiÅŸtirmekten ziyade ters yüz etmeye yeminli olduklarÄ± için, ÅŸarkÄ± sözlerinden müziÄŸe, solo- vokal her imkanÄ± sonuna dek tüketen bir fÄ±rtÄ±na…

SÄ±nÄ±rlarÄ± geniÅŸleten ve her zaman sürprizleriyle, öngörülemezliÄŸiyle, kategorilere sÄ±ÄŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve müzikal çoÄŸulluÄŸuyla müzik endüstrisine de ters köÅŸe yapmÄ±ÅŸ bir isim. Biz, Queen ve Mercury’i perspektife uymayan, normu rezil eden görkemli antikahramanlÄ±ÄŸÄ± kadar, endüstriyi ÅŸaÅŸkÄ±na çeviren meydan okuyucu yaratma cesaretinden sevdik. Film bu dengeyi gözetmek zorunda kalmÄ±ÅŸ en azÄ±ndan.

Film boyunca kendi hikayemin Queen’le kesiÅŸen duraklarÄ±nÄ± anÄ±msadÄ±m. ÅžarkÄ±larÄ±n her birinde saklÄ± olan bireysel anÄ±lar, dönem dönem beÄŸenmediÄŸimiz ÅŸarkÄ±lar yüzünden fare misali daÄŸa küsmelerimiz, ama her koÅŸulda çÄ±lgÄ±n ve öngörülemez enerjisi ile sevdiÄŸimiz Queen kardeÅŸliÄŸi filmde sÄ±k sÄ±k gözlerimin dolmasÄ±na sebep oldu.

Son söz yerine, Queen’in en iyileri içinde liste baÅŸÄ± diyebileceÄŸim “Innuendo” yu dinleyin filmden sonra. Queen özeti gibidir.

NOT

* Freddie Mercury The Great Pretender Belgeseli

** Queen ve Freddie Mercury, müzik endüstrisi içinde var olur ve onlara dair hikaye de film endüstrisi içinden anlatÄ±lÄ±r.

Film hakkÄ±nda ÅŸöyle de bir yazÄ± var:

https://www.theguardian.com/film/2018/nov/09/the-freddie-mercury-biopic-isnt-homophobic-its-inspiring-bohemian-rhapsody-queen

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 11:00

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