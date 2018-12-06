BUDO olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferi iptal etti
FotoÄŸraf: Ä°DO BasÄ±n BÃ¼lteni

BUDO olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferi iptal etti

    • 06 AralÄ±k 2018 09:55

    Bursa Deniz OtobÃ¼sleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya göre,

    saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
    saat 08.30'daki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yapÄ±lamadÄ±.

    Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00, 19.00
    Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)11.00, 15.30, 18.00, 20.00
    Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) 09.30
    Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00
    Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (Ä°hlas) 15.30
    Armutlu (Ä°hlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri de aynÄ± gerekçeyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Bursa/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 10:01
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