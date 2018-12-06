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saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00, 19.00 Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 10:01
FotoÄŸraf: Ä°DO BasÄ±n BÃ¼lteni
BUDO olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferi iptal etti
06 AralÄ±k 2018 09:55
Bursa Deniz OtobÃ¼sleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya göre,
saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
saat 08.30'daki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yapÄ±lamadÄ±.
Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00, 19.00
Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)11.00, 15.30, 18.00, 20.00
Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) 09.30
Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00
Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (Ä°hlas) 15.30
Armutlu (Ä°hlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri de aynÄ± gerekçeyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Bursa/AA)
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