â€˜KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutanâ€™ tasarÄ± Senatoda

ABD'li bir grup senatÃ¶r, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinden sorumlu tutulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± Senatoya sundu.

ABD'li bazÄ± senatörler Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden sorumlu tutulmasÄ±nÄ± öngören tasarÄ±yÄ± Senatoya sundu.

ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafÄ±ndan sunulan tasarÄ±da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n (MBS) KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin suç ortaÄŸÄ± olduÄŸundan ‘yüksek derecede emin’ olunduÄŸu belirtildi.

TasarÄ±da, Suudi Prens Muhammed bin Selman'Ä±n cinayeti iÅŸleyen güvenlik timini kontrol ettiÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±rken, “Bu durum, bu iÄŸrenç iÅŸi yürütme planÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Veliaht Prens'in olduÄŸunu gösterir” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

‘ABD NET BÄ°R AÇIKLAMA YAPMALI’

Senatör Graham, tasarÄ±yÄ± duyuran yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, ABD'de oturum izni bulunan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 3 çocuÄŸunun da Amerikan vatandaÅŸÄ± olduÄŸuna dikkati çekerek, “ABD'nin vahÅŸi KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±nda net bir açÄ±klama yapmasÄ±nÄ±n, ulusal güvenlik çÄ±karlarÄ± için hayati önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum” görüÅŸünü paylaÅŸtÄ±.

TasarÄ±ya imza atan senatörlerden Rubio ise aynÄ± açÄ±klamada, Muhammed bin Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini bildiÄŸine yönelik hiç bir ÅŸüpheye yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine buna göz yumduÄŸunu ve yöneterek katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YEMEN'DEKÄ° KRÄ°Z, KATAR VE MUHALÄ°FLERE BASKI VURGUSU

Sunulan tasarÄ±da ayrÄ±ca, Donald Trump yönetimine ve uluslararasÄ± topluma, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin yanÄ± sÄ±ra, Yemen'deki insani kriz, Katar'Ä±n ablukaya alÄ±nmasÄ± ve diÄŸer muhaliflere uygulanan baskÄ±dan dolayÄ± da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n sorumlu tutulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

TasarÄ±nÄ±n Senatoda kabul edilmesi durumunda, ABD Senatosu KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä± sorumlu tuttuÄŸunu resmen kayÄ±tlara geçirmiÅŸ olacak.

Amerikan medyasÄ±nda tasarÄ±, geçen ay Trump yönetiminin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden MBS'yi akladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±ndan ciddi bir kopuÅŸ olarak deÄŸerlendirildi.

TASARI, CIA DÄ°REKTÖRÜ'NÜN BRÄ°FÄ°NGÄ°NDEN SONRA GELDÄ°

Amerikan Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel, 4 AralÄ±k SalÄ± günü KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin bazÄ± senatörlere kapalÄ± oturumda bilgi vermiÅŸti.

Brifingin ardÄ±ndan basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan senatörler, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin emrini Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸine dair ÅŸüphelerinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti. (AA)

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