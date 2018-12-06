PEN Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä± onur Ã¼yesi ilan etti

UluslararasÄ± Yazarlar BirliÄŸi PENâ€™in Almanya Åžubesi Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä± onur Ã¼yesi ilan etti.

UluslararasÄ± Yazarlar BirliÄŸi PEN’in Almanya merkezi, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± onur üyesi ilan etti.

HDP’nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ve yazar DemirtaÅŸ’Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n büyük endiÅŸeyle takip edildiÄŸini bildiren Darmstadt merkezli PEN Almanya’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸi yönündeki kararÄ±na raÄŸmen Ankara’daki mahkemenin tahliye baÅŸvurusunu reddettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

“Yetkili Türk makamlardan, onur üyemiz Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± derhal ve ÅŸartsÄ±z olarak tahliye etmelerini talep ediyoruz” diyen PEN Almanya, tutukluluk halinin sürmesinin tek gerekçesinin siyasi olduÄŸunu ve hem ifade özgürlüÄŸüne hem de UluslararasÄ± PEN’in bildirgesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

PEN’in onur üyeleri arasÄ±nda Çek yazar ve siyasetçi Vaclav Havel, Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahibi Çinli aydÄ±n ve insan haklarÄ± savunucusu Liu Åžiaobo, MeksikalÄ± gazeteci Anabel Hernandez ile halen hapis yatmaya devam eden Suudi ArabistanlÄ± blog yazarÄ± Raif Bedevi ile Çinli aktivist ve yazar Li Bifeng de bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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