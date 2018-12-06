Ä°stanbul'da yaÄŸmur ve rÃ¼zgar etkili oluyor. RÃ¼zgar zaman zaman ÅŸiddetini arttÄ±rken denizde yÃ¼ksek dalgalar oluÅŸturdu.

Ä°stanbul'da etkili olan yaÄŸmur ve rüzgar hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Rüzgar zaman zaman ÅŸiddetini arttÄ±rken denizde yüksek dalgalar oluÅŸturdu. Trafikteki sürücüler de yaÄŸÄ±ÅŸta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±.

KKTC’DE SEL

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± birçok otel, ev ve iÅŸ yerini su bastÄ±; Girne ile LefkoÅŸa arasÄ±ndaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±.

KKTC'de iki gündür etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak ÅŸu duyuruda bulundu:

“Sel-su baskÄ±nÄ± olmasÄ± halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanÄ±lmamasÄ±, elektrik ÅŸalterlerinin derhal kapatÄ±lmasÄ± gerekiyor. VatandaÅŸlarÄ±n, zorunlu olmadÄ±kça evlerden ayrÄ±lmamasÄ±, gerekmedikçe trafiÄŸe çÄ±kÄ±lmamasÄ±; trafiÄŸe çÄ±kÄ±lmasÄ± halinde trafikte araçlarÄ± ile risk teÅŸkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor.”

‘OKULLAR TATÄ°L EDÄ°LDÄ°”

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile okullarÄ±n kötü hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle tatil edildiÄŸini duyurdu. DoÄŸu Akdeniz Üniversitesi rektörlüÄŸü de; yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada eÄŸitime bir gün ara verdiklerini bildirdi. (DHA)

KKTC'de okullar ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle tatil edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 10:44

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