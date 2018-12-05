AkÅŸener: Ankara'yÄ± illa 'Ä°YÄ° Parti alsÄ±n' diye bir tavrÄ±mÄ±z yok

Yerel seÃ§imlere dair konuÅŸan Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener: CHP ile bilek gÃ¼reÅŸi yapmÄ±yoruz, en azÄ±ndan Ä°YÄ° Parti'nin bÃ¶yle bir tavrÄ± yok

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, "Ankara ile ilgili Ä°YÄ° Parti olarak bir tanÄ±m yapÄ±yoruz yani genel olarak seçmenin hangi yönde oy kullandÄ±ÄŸÄ±na dair. Esas olan sonuç almak. Burada CHP ile bilek güreÅŸi yapmÄ±yoruz, en azÄ±ndan Ä°YÄ° Parti'nin böyle bir tavrÄ± yok" dedi.

Ä°YÄ° Parti BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± ve yöneticilerinden oluÅŸan karma takÄ±m ile Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, dayanÄ±ÅŸma maçÄ± öncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan AkÅŸener, CHP-Ä°YÄ° Parti ittifak görüÅŸmeleri ile ilgili soruya, "Åžu anda Koray AydÄ±n ile OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± alternatifliÄŸi çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla eminim ne SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ne ben, onlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ana hatlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ayrÄ±ntÄ± bilmiyoruz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AkÅŸener, bir gazetecinin "CHP ile bu hafta bir görüÅŸme olacak mÄ±?" sorusuna "SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile bu çalÄ±ÅŸma bittikten sonra bir görüÅŸme yapacaÄŸÄ±z. Bu talebi Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± olarak ben de iletebilirim kendisine ama henüz bu manada ne SayÄ±n SalÄ±cÄ± tarafÄ±ndan SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na ne de SayÄ±n AydÄ±n tarafÄ±ndan benim elime verilmiÅŸ bir sonuç yok. O nedenle bilmiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AKÅžENER: ANKARA'YI Ä°LLA 'Ä°YÄ° PARTÄ° ALSIN' DÄ°YE BÄ°R TAVRIMIZ YOK

Ankara BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± ile ilgili soruya "Ankara'yÄ± illa 'Ä°YÄ° Parti alsÄ±n' diye bir tavrÄ±mÄ±z yok bizim" yanÄ±tÄ±nÄ± veren AkÅŸener, ÅŸöyle

"Ankara ile ilgili Ä°YÄ° Parti olarak bir tanÄ±m yapÄ±yoruz yani genel olarak seçmenin hangi yönde oy kullandÄ±ÄŸÄ±na dair. Onun üzerinden bir konuÅŸma var. DolayÄ±sÄ±yla esas olan sonuç almak. Burada CHP ile bilek güreÅŸi yapmÄ±yoruz biz, en azÄ±ndan Ä°YÄ° Parti'nin böyle bir tavrÄ± yok" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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