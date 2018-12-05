Akdeniz'de mÃ¼lteci botu battÄ±: 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi kayÄ±p

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM), Akdeniz'de ÅŸiÅŸme bir botun batmasÄ± sonucu en az 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 3 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de ÅŸiÅŸme bir botun batmasÄ± sonucu en az 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 3 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, IOM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Libya’nÄ±n MÄ±srata kenti açÄ±klarÄ±nda 10 günden fazla denizde seyreden ÅŸiÅŸme bir botun alabora olduÄŸu belirtildi. ÅžiÅŸme bottaki en az 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, 3 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, kurtarÄ±lan 10 kiÅŸiden 4'ünün Trablus'taki özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 6'sÄ±nÄ±n da Libya makamlarÄ±nca mültecilerin kaldÄ±ÄŸÄ± gözaltÄ± merkezine götürüldüÄŸü kaydedildi.

AçÄ±klamada, botun dün battÄ±ÄŸÄ± bildirildi. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ve kurtarÄ±lanlarÄ±n uyruÄŸu ise açÄ±klanmadÄ±.

IOM doktoru Muhammed Abughalia yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Hayatta kalanlar, günlerce denizde mahsur kaldÄ±klarÄ± için susuzluk ve dermansÄ±zlÄ±ktan acÄ± çekiyorlardÄ±." ifadesini kullandÄ±.

BM'nin göç örgütü olan IOM'nin Libya Misyon Åžefi Osman Belbeisi, bölgede arama ve kurtarma kapasitesinin kÄ±ÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±yla daha da yetersiz hale gelmesinden endiÅŸe duyduÄŸunu vurgulayarak ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bir yÄ±l öncesine göre denizde ölme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdi daha fazla. Bu kabul edilemez. Denizde hayat kurtarma bir numaralÄ± öncelik olmalÄ±. Arama ve kurtarma operasyonlarÄ±nÄ±n da net bir ÅŸekilde güçlendirilmesi gerekiyor." (HABER MERKEZÄ°)

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