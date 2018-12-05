KKTC'de okullar yarÄ±n tatil edildi

KKTC'de iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

KKTC Milli EÄŸitim ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

Meteoroloji MüdürlüÄŸü de fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirterek, halka dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bu arada Girne-LefkoÅŸa ve Girne-Dikmen kara yolu ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±, birçok bölgede enerji nakil hatlarÄ±nÄ±n zarar görmesinden dolayÄ± elektrik kesintisi oldu. (LefkoÅŸa/AA)

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