KKTC'de okullar ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle tatil edildi

FotoÄŸraf: Pixabay

KKTC'de okullar ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle tatil edildi

    • 05 AralÄ±k 2018 01:40

    KKTC'de iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± birÃ§ok otel, ev ve iÅŸ yerini su bastÄ±. OkullarÄ±n bugÃ¼n tatil edildiÄŸi bildirildi.

    Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

    KKTC Milli EÄŸitim ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

    Meteoroloji MüdürlüÄŸü de fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirterek, halka dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

    Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± birçok otel, ev ve iÅŸ yerini su bastÄ±; Girne ile LefkoÅŸa arasÄ±ndaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±.

    FotoÄŸraf: DHA

    Birçok bölgede enerji nakil hatlarÄ±nÄ±n zarar görmesinden dolayÄ± elektrik kesintisi oldu. 

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile okullarÄ±n kötü hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle tatil edildiÄŸini duyurdu.

    DoÄŸu Akdeniz Üniversitesi rektörlüÄŸü de; yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada eÄŸitime bir gün ara verdiklerini bildirdi. (AA)

    FotoÄŸraf: DHA

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 01:51
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