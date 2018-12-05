HDP'li vekillerin Meclis'te baÅŸlattÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevi sona erdi

AralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan'Ä±n da olduÄŸu HDP'li 10 milletvekilinin Meclis'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± aÃ§lÄ±k grevi sona erdi.

AralarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan'Ä±n da olduÄŸu 10 HDP'li milletvekili, Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek için 28 gündür açlÄ±k grevinde olan DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacÄ±yla Meclis’te baÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevi eylemini sonlandÄ±rdÄ±.

SalÄ± günü haftalÄ±k grup toplantÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan ve Meclis Grup ToplantÄ± Salonu'nda yapÄ±lan 2 günlük açlÄ±k grevi eyleminin sembolik olduÄŸunu belirten milletvekilleri, 28 gündür açlÄ±k grevinde olan Güven'e destek olmak, taleplerini sahiplenmek ve Meclis'in ve siyasi partilerin dikkatini Güven'in eylemine çekmek için Meclis'te açlÄ±k grevi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

AçlÄ±k grevine giren milletvekilleri; HDP EÅŸgenel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, AÄŸrÄ± Milletvekili ve DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP KadÄ±n Meclisi Sözcüsü ve AÄŸrÄ± Milletvekili Dilan Dirayet TaÅŸdemir, Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, MuÅŸ Milletvekili Åževin CoÅŸkun, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ÅžÄ±rnak Milletvekili Habip Eksik ve Ä°stanbul Milletvekili Züleyha Gülüm.

HDP'nin resmi twetter hesabÄ±nda Meclis'teki açlÄ±k grevinin sona erdiÄŸine dair paylaÅŸÄ±lan twette," Moralliyiz, güçlüyüz, kararlÄ±yÄ±z; bütün saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen kazanacaÄŸÄ±z" denildi. (MA)

EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Pervin Buldan, Meclis BaÅŸkanvekilimiz Mithat Sancar dahil 10 milletvekilimizin mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi eylemi sona erdi. Moralliyiz, güçlüyüz, kararlÄ±yÄ±z; bütün saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen kazanacaÄŸÄ±z! pic.twitter.com/WpbBgN6mib — HDP (@HDPgenelmerkezi) 5 AralÄ±k 2018

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