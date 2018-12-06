HDP'li vekillerin aÃ§lÄ±k grevi sona erdi

AralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan'Ä±n da olduÄŸu HDP'li 10 milletvekilinin Meclis'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± aÃ§lÄ±k grevi sona erdi.

AralarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan'Ä±n da olduÄŸu 10 HDP'li milletvekili, Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek için 28 gündür açlÄ±k grevinde olan DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacÄ±yla Meclis’te baÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevi eylemini sonlandÄ±rdÄ±.

SalÄ± günü haftalÄ±k grup toplantÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan ve Meclis Grup ToplantÄ± Salonu'nda yapÄ±lan 2 günlük açlÄ±k grevi eyleminin sembolik olduÄŸunu belirten milletvekilleri, 28 gündür açlÄ±k grevinde olan Güven'e destek olmak, taleplerini sahiplenmek ve Meclis'in ve siyasi partilerin dikkatini Güven'in eylemine çekmek için Meclis'te açlÄ±k grevi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

AçlÄ±k grevine giren milletvekilleri; HDP EÅŸgenel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, AÄŸrÄ± Milletvekili ve DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP KadÄ±n Meclisi Sözcüsü ve AÄŸrÄ± Milletvekili Dilan Dirayet TaÅŸdemir, Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, MuÅŸ Milletvekili Åževin CoÅŸkun, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ÅžÄ±rnak Milletvekili Habip Eksik ve Ä°stanbul Milletvekili Züleyha Gülüm.

HDP'nin resmi twetter hesabÄ±nda Meclis'teki açlÄ±k grevinin sona erdiÄŸine dair paylaÅŸÄ±lan twette," Moralliyiz, güçlüyüz, kararlÄ±yÄ±z; bütün saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen kazanacaÄŸÄ±z" denildi. (MA)

EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Pervin Buldan, Meclis BaÅŸkanvekilimiz Mithat Sancar dahil 10 milletvekilimizin mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi eylemi sona erdi. Moralliyiz, güçlüyüz, kararlÄ±yÄ±z; bütün saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen kazanacaÄŸÄ±z! pic.twitter.com/WpbBgN6mib — HDP (@HDPgenelmerkezi) 5 AralÄ±k 2018

HDP ÅžIRNAK MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NÄ°N AÇLIK GREVÄ° SONA ERDÄ°

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekilleri Nuran Ä°mir, Hasan ÖzgüneÅŸ ve Hüseyin Kaçmaz, cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacÄ±yla 4 AralÄ±k'ta baÅŸlattÄ±klarÄ± 3 günlük açlÄ±k grevine, bugün düzenledikleri basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla son verdi.

FotoÄŸraf: Sekvan Küden/DHA

Leyla Güven'e destek vermek amacÄ±yla 3 günlük açlÄ±k grevi baÅŸlatan HDP ÅžÄ±rnak Milletvekilleri Nuran Ä°mir, Hasan ÖzgüneÅŸ ve Hüseyin Kaçmaz, parti binasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile açlÄ±k grevlerini sona erdirdiklerini duyurdu. HDP'li vekiller adÄ±na konuÅŸan ÖzgüneÅŸ, "BilindiÄŸi üzere üç günlük açlÄ±k grevimiz söz konusuydu. Sona gelmiÅŸ bulunuyoruz. Bu açlÄ±k grevimizin temel espirisi bizim Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in, Öcalan üzerindeki tecridi kÄ±rmak. Kamuoyuna bu mevcut durumu yansÄ±tmak. Vicdan sahibi olan demokrasiden, özgürlükten, adaletten, hukuktan yana olan her kesimi herkesi sivil toplum örgütlerini, siyasi partiler ve hümanist çevrenin dikkatini çekmekti. Tabi biliyoruz yÄ±llardÄ±r Öcalan’Ä±n üzerinde bir tecrid söz konusu. Bu tecridin insan haklarÄ±yla, hukukla vicdanla, uluslararasÄ± hukukla ya da Türkiye’nin iç hukuku ile hiçbir alakasÄ± yok. Leyla Güven arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n talebi haklÄ± bir taleptir. Mutlaka bu talebin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi. (ÅžÄ±rnak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 17:12

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