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BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±
TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atayâ€™Ä±n Antalyaâ€™da sahneleyeceÄŸi 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±.
Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi (TÄ°P) Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n “Sadece Diktatör” oyunu bir kez daha yasaklandÄ±. YarÄ±n Antalya MuratpaÅŸa Belediyesi Kültür Salonu’nda oynanmasÄ± planlanan oyuna Antalya ValiliÄŸi tarafÄ±ndan OHAL döneminde aldÄ±klarÄ± karar gerekçe gösterilerek yasak getirildi.
Atay sosyal medya hesabÄ±ndan oyununun yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle duyurdu:
Bugün @memetalialabora hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±, #SadeceDiktatör bir kez daha yasaklandÄ±. Ä°ktidarÄ±nÄ±z daha nice tiyatro oyunlarÄ±na konu olacak, biz o zaman da var olacaÄŸÄ±z! #TiyatroSuçDeÄŸildir https://t.co/7FT2uxu6MV— BarÄ±ÅŸ Atay (@barisatay) 5 AralÄ±k 2018
Konuyla iliÅŸkin açÄ±klama yapan TÄ°P sosyal medya hesabÄ±ndan BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n yasak kararÄ±na raÄŸmen Antalya’da olacaÄŸÄ±nÄ± ve Cuma günü TED-YAR-DER GeliÅŸim Sanat Kültürevi’nde gençlerle buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)
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