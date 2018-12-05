BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±

TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atayâ€™Ä±n Antalyaâ€™da sahneleyeceÄŸi 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±.

Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi (TÄ°P) Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n “Sadece Diktatör” oyunu bir kez daha yasaklandÄ±. YarÄ±n Antalya MuratpaÅŸa Belediyesi Kültür Salonu’nda oynanmasÄ± planlanan oyuna Antalya ValiliÄŸi tarafÄ±ndan OHAL döneminde aldÄ±klarÄ± karar gerekçe gösterilerek yasak getirildi.

Atay sosyal medya hesabÄ±ndan oyununun yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle duyurdu:

Bugün @memetalialabora hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±, #SadeceDiktatör bir kez daha yasaklandÄ±. Ä°ktidarÄ±nÄ±z daha nice tiyatro oyunlarÄ±na konu olacak, biz o zaman da var olacaÄŸÄ±z! #TiyatroSuçDeÄŸildir https://t.co/7FT2uxu6MV