BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±

FotoÄŸraf: MA

BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±

    • 05 AralÄ±k 2018 19:57

    TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atayâ€™Ä±n Antalyaâ€™da sahneleyeceÄŸi 'Sadece DiktatÃ¶r' oyunu yine yasaklandÄ±.

    Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi (TÄ°P) Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n “Sadece Diktatör” oyunu bir kez daha yasaklandÄ±. YarÄ±n Antalya MuratpaÅŸa Belediyesi Kültür Salonu’nda oynanmasÄ± planlanan oyuna Antalya ValiliÄŸi tarafÄ±ndan OHAL döneminde aldÄ±klarÄ± karar gerekçe gösterilerek yasak getirildi.

    Atay sosyal medya hesabÄ±ndan oyununun yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle duyurdu:

    Konuyla iliÅŸkin açÄ±klama yapan TÄ°P sosyal medya hesabÄ±ndan BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n yasak kararÄ±na raÄŸmen Antalya’da olacaÄŸÄ±nÄ± ve Cuma günü TED-YAR-DER GeliÅŸim Sanat Kültürevi’nde gençlerle buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (HABER MERKEZÄ°) 

    Memet Ali Alabora hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER BarÄ±ÅŸ AtayTÄ°P